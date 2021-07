Twee op de vijf finance professionals mist verbinding met organisatie

Maar liefst 41 procent van de Nederlandse finance professionals mist verbinding met de organisatie sinds ze vanuit huis werken. Dit blijkt uit de FinTech Barometer 2021, het jaarlijkse onderzoek dat Visma | Onguard, het fintech-bedrijf dat zich toelegt op het order-to-cash-proces, uitvoerde. Finance professionals hebben het gevoel begrip en de overkoepelende betrokkenheid vanuit de organisatie te missen. Het onderzoek laat zien dat ruim driekwart (77 procent) van deze professionals minimaal 50 procent vanuit huis werkt.

Blij als takenlijst is afgewerkt

Uit het onderzoek blijkt dat finance professionals vooral bezig zijn met het afwerken van lijstjes. Zo geeft 42 procent aan blij te zijn als aan het einde van de dag alle taken zijn afgewerkt. En dat terwijl de helft (51 procent) aangeeft dat het contact met klanten en het creëren van de beste oplossing voor klanten het meeste energie geven. Hier lijkt een mismatch te bestaan. In het onderzoek komt ook naar voren dat de beschikbare software vaak te wensen overlaat. Ruim een kwart (27 procent) zet ‘niet goed werkende systemen’ met stip op één als hen wordt gevraagd wat zij het vervelendst aan hun werk vinden.

Marieke Saeij, CEO bij Visma | Onguard: “Het laatste wat je als organisatie wil is dat de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de financiën zich niet betrokken of gehoord voelen. Als daarnaast systemen of software niet doen wat er wordt verwacht en medewerkers gedeeltelijk of volledig vanuit huis werken, kan dat impact hebben op de resultaten. De laatste jaren is een grote verschuiving te zien op financiële afdelingen. Organisaties zijn processen veel strakker gaan inrichten, waardoor er minder oog voor de finance professional is geweest. Terwijl deze medewerkers juist zo belangrijk zijn voor de gezondheid en de klanttevredenheid binnen de organisatie. Om het gevoel van betrokkenheid terug te krijgen, is het belangrijk om aan de basis te werken. Zo ontstaat er ruimte voor finance professionals om te excelleren in datgene waar ze goed in zijn en energie van krijgen: klantcontact en de best passende oplossing creëren om financiële problemen te voorkomen of te verhelpen.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!