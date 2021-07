UWV: “Gebrek aan personeel kan economisch herstel verstoren”

Het tekort aan personeel kan tot een rem op economisch herstel leiden, zegt Rob Witjes, arbeidsmarktdeskundige bij UWV, tegen Nu.nl.

Afgelopen week werd duidelijk dat de werkloosheid in Nederland alweer bijna op het niveau van voor de coronacrisis ligt. In eerste instantie natuurlijk vooral een goed teken, maar daardoor kan het voor bedrijven wel lastig zijn om nieuw personeel te vinden, merkt de uitkeringsinstantie.

Minder veeleisend

“Dat kan zorgen voor een hindernis bij het verdere herstel van de economie”, waarschuwt Witjes in het gesprek met Nu.nl. Volgens hem kunnen bedrijven daardoor beperkt worden in hun activiteiten. Waarbij ze bijvoorbeeld minder dagen in de week hun deuren kunnen openen of minder werk kunnen oppakken. Hij voegt daaraan toe dat het personeelstekort werkgevers ook dwingt om minder veeleisend te zijn in de zoektocht naar nieuwe werknemers. Waarbij ze moeten settelen voor minder gekwalificeerde mensen, zonder de gewenste ervaring of het vereiste diploma. “Je kunt hem of haar wel intern opleiden”, tipt de arbeidsmarktdeskundige.

Napijnen

De lage werkloosheid komt mede door de uitgebreide steunmaatregelen van de overheid, denkt Witjes. “Dat heeft veel ontslagen voorkomen.” Aangezien het kabinet van plan is om de steun na de zomer af te bouwen, zal de werkloosheid later dit jaar waarschijnlijk wel weer oplopen. Hij vergelijkt de situatie met het uitwerken van een verdoving na een operatie: “Dan komen er ook napijnen. Die zullen er nu ook komen.”

