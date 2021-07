Verplaatsen naar andere jurisdictie: hoe gaat dat?

Door de toenemende globalisering zoeken vennootschappen steeds vaker naar mogelijkheden om te ‘verhuizen’ naar een andere jurisdictie. Daarnaast zijn dergelijke verplaatsingen ook wel eens in het nieuws. Denk bijvoorbeeld aan Unilever dat eind 2020 een volledig Brits bedrijf is geworden. Hoe gaat dat eigenlijk? Een vennootschap ‘verhuizen’ naar een andere jurisdictie?

In Europese wet- en regelgeving is bepaald dat vennootschappen die in overeenstemming met wetgeving van een Europese lidstaat zijn opgericht en die hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de EU hebben, gelijkgesteld zijn met natuurlijke personen die onderdaan zijn van een lidstaat van de EU. Oftewel, voor dergelijke vennootschappen bestaat vrijheid van vestiging. Daarnaast is in Europese verdragen neergelegd dat beperkingen ten aanzien van de vrijheid van vestiging in beginsel zijn verboden.

De afgelopen twintig jaar heeft het Europese Hof van Justitie diverse uitspraken gewezen over de betekenis van de vrijheid van vestiging van vennootschappen en de vraag of het mogelijk is om de vrijheid van vestiging in te perken. In de meeste uitspraken werden beperkingen ten aanzien van de vrijheid van vestiging van vennootschappen van de hand gewezen. Dit heeft ertoe geleid dat in de EU de grensoverschrijdende verplaatsing van vennootschappen een grote vlucht heeft genomen.

‘Emigrerende’ entiteiten

Op basis van EU-wetgeving hebben vennootschappen dus het recht om zich binnen de EU te vestigen waar zij willen. Maar hoe gaat dat in de praktijk als een vennootschap bijvoorbeeld in Nederland is gevestigd maar wil verhuizen naar Frankrijk? Er is een aantal mogelijkheden.

Ten eerste is het in beginsel mogelijk om grensoverschrijdend te fuseren met een Europese vennootschap. De grensoverschrijdende fusie is in Nederland wettelijk verankerd. Onder andere de bv en de nv kunnen fuseren met een kapitaalvennootschap van een andere lidstaat. Bij een dergelijke fusie is strikt genomen geen sprake van een verhuizing. De Nederlandse vennootschap verdwijnt als het ware in de buitenlandse vennootschap. Daarbij gaan alle activa en passiva van de Nederlandse vennootschap in beginsel over naar de zogenoemde ‘verkrijgende’ buitenlandse vennootschap.

Grensoverschrijdende omzettingen zijn relatief complex en tijdrovend

Daarnaast is in het Nederlandse recht geregeld dat rechtspersonen, zoals de bv en de nv, zich in een andere rechtsvorm kunnen omzetten. Kenmerkend voor een omzetting is dat de rechtspersoon niet ophoudt te bestaan. Een grensoverschrijdende omzetting is echter tot op heden niet wettelijk geregeld. Wel zijn er op Europees niveau diverse uitspraken gewezen op basis waarvan dergelijke omzettingen wel degelijk mogelijk zijn en is in 2020 een Europese richtlijn in werking getreden. Lidstaten hebben nog enige tijd om deze richtlijn te implementeren in nationale wetgeving. Vooruitlopend daarop volgen juridische adviseurs, waaronder notarissen en advocaten, bij de implementatie van grensoverschrijdende omzettingen al vaak – logischerwijs – de vereisten van de Europese richtlijn.

Afstemmen van wet- en regelgeving

Bij de implementatie van dit soort grensoverschrijdende transacties dient de wet- en regelgeving van de betrokken lidstaten nauwkeurig met elkaar te worden afgestemd. Een Nederlandse bv kent bijvoorbeeld geen minimumkapitaalvereiste. Dit in tegenstelling tot Luxemburg, waar het equivalent van de bv, de S.à r.l., momenteel wel degelijk een minimumkapitaalvereiste kent. Om een grensoverschrijdende omzetting te implementeren, dient ervoor te worden gezorgd dat op het moment van omzetting de kenmerken van de betreffende Nederlandse bv voldoen aan de vereisten die het Luxemburgs recht stelt aan een S.à r.l. Pas wanneer aan die vereisten is voldaan, kan de rechtspersoon worden omgezet. Dit maakt dat grensoverschrijdende omzettingen relatief complex en tijdrovend zijn.

Bescherming van schuldeisers

De verplaatsing van een vennootschap kan natuurlijk vragen oproepen bij schuldeisers van de betreffende vennootschap. De grensoverschrijdende fusie en de grensoverschrijdende omzetting zijn daarom gereguleerde procedures waarbij, naar Nederlands recht, een notaris dient te assisteren. Dit soort transacties kennen ook zogenoemde verzetsperiodes, waarbij schuldeisers op grond van Nederlands recht binnen twee maanden verzet kunnen aantekenen tegen een voorgenomen grensoverschrijdende fusie of omzetting.

Buiten de EU

Verhuizen buiten de EU is echter een ander verhaal. Op grond van het Nederlandse en Europese recht is het bijvoorbeeld niet mogelijk dat een besloten vennootschap zich omzet in een Canadese rechtspersoon. Via een omweg is het echter wel degelijk mogelijk om een Nederlandse bv te laten emigreren naar een jurisdictie buiten de EU. Een aantal Europese lidstaten, zoals Luxemburg en Cyprus, staan in beginsel een omzetting van een Luxemburgse, respectievelijk, Cypriotische rechtspersoon, in een rechtspersoon naar het recht van een jurisdictie buiten de EU toe. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk dat een Nederlandse bv via een tussenstop in Luxemburg, zich kan omzetten in een Mexicaanse vennootschap.

Een dergelijke tussenstop is echter complex en kostbaar. Een directe route is dus zeker gewenst vanuit het perspectief van de vennootschap. Het ondernemingsrecht is volop in beweging en verdergaande globalisering is niet te stuiten; daarmee lijkt het een kwestie van tijd dat het Nederlandse recht de optie biedt om een Nederlandse rechtspersoon te ‘verhuizen’ naar een land buiten de EU.

Geschreven door: Caspar van der Winden en Arnout Rodewijk, beiden advocaat bij HVG Law LPP

