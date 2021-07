Vier op de tien finance professionals mist voldoende tijd en ruimte voor ontwikkeling

Vier op de tien financials mist ruimte van zijn of haar werkgever om zich verder te ontwikkelen, of tijd voor een training van een dag of meer. Tegelijkertijd wil acht op de tien financials zijn/haar data- en businessvaardigheden ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse scale-up 5miles onder driehonderd finance professionals.

Deze zomer inhoudelijk bijtanken? Meld u aan voor de Finance Summerclass

Ruimte voor ontwikkeling

Negentig procent van de startende financials zet liever in op zijn of haar ontwikkeling dan een hoog salaris. Toch krijgen ze hier in de praktijk onvoldoende ruimte voor. Bijna de helft (46 procent) van de financials wil meer ruimte om zich verder te ontwikkelen. Vier op de tien financials krijgt de mogelijkheid om trainingen te volgen, maar heeft in de praktijk geen tijd voor een één- of meerdaagse training. Daarbij staan trainingen op locatie inmiddels onder druk wegens de corona-maatregelen.

Learning on the job

Chris van Voorden, oprichter en CEO van 5mile: “Zeven op de tien financials kende de Excel-formule Verticaal Zoeken (Vlookup) nog niet toen hij of zij aan deze baan begon. Dat is opvallend, want het beheersen van deze functie laat zien of je een beginnende of gevorderde Excel-gebruiker bent. Dat is geen ramp: zeventig procent van de professionele skills leert men on the job. Continue ontwikkeling is dus actueel.”

Uit het onderzoek van 5miles blijkt dat acht op de tien financials zijn of haar analytische en business- vaardigheden wil ontwikkelen, zodat men meer opdrachten en uitdagingen aankan. Van Voorden: “Enerzijds zoeken werkgevers naar nieuwe manieren om hun personeel te blijven motiveren om zichzelf te ontwikkelen, terwijl ook werknemers graag hun vaardigheden verbeteren omdat ze dagelijks ervaren hoe de wereld aan verandering onderhevig is. Daarbij kwamen digitalisering en data-skills tijdens corona bij elk bedrijf bovenaan de agenda te staan.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!