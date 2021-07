Waarom internationale finance diplomering cruciaal is in Nederland

Alain Mulder: "In Nederland hebben we verschillende lokale, zeer erkende referenties op het gebied van accounting en controlling."

De internationale finance markt is een competitief speelveld. Daarom is een internationale studie noodzakelijk, met aandacht voor de lokale en wereldwijde eisen die gelden. Een internationale vereniging als het Institute of Management Accountants (IMA) voert functieanalyses uit zodat onderwerpen op het examen voor de Certified Management Accountant internationaal actueel, relevant en geldig blijven.

Worden je lokale diploma’s erkend door managers en collega’s?

“Als ik hier in Nederland met CFO’s praat, vertellen ze me altijd dat ze finance professionals zoeken die kunnen werken in de internationale setting van hun organisatie. Daarnaast moeten ze kunnen samenwerken met collega’s van over de hele wereld die dezelfde internationale zakelijke taal spreken.” Aan het woord is Alain Mulder, Senior Director Europe Operations van het Institute of Management Accountants.

Mulder: “Diploma’s zijn belangrijk in finance. Wanneer managers en collega’s naar je profiel of e-mailhandtekening kijken, geven de titel(s) achter je naam hen een indruk van je kwaliteiten. Bij multinationals werk je vaak in virtuele teams die over de hele wereld werken. Je moet je dus aanpassen aan die situatie en ervoor zorgen dat je vaardigheden hier bij passen en worden erkend.”

“Als je hier in Nederland namelijk solliciteert naar een baan bij een multinational, is de kans groot dat de HR-manager die de eerste selectie maakt niet in Nederland werkt. Je wilt daarmee niet tegen het probleem aanlopen dat je geen internationaal erkend lokaal diploma hebt. Dit is slechts één van de redenen waarom je een internationaal erkende certificering zoals de CMA nodig hebt.”

Twee titels

“In Nederland zijn er verschillende lokale en goed aangeschreven titels op het gebied van accounting en controlling. Als je één van die titels hebt, denk dan eens aan het behalen van een internationale titel daar bovenop. Hiermee ben je verzekerd van de broodnodige internationale erkenning en vaardigheden”, aldus Mulder.

Volgens gegevens van de Wereldbank was handel in 2017 goed voor meer dan 70 procent van het wereldwijde BBP, tegen 25 procent in 1960. Dit heeft gevolgen voor bedrijven en de benodigde vaardigheden voor finance professionals. “Het hebben van twee titels is een uitstekende manier voor accountants en finance professionals om zich te onderscheiden in een competitieve, internationale en dynamisch zakelijke omgeving. Het halen van de CMA na het halen van een Nederlands diploma, laat zien dat je beschikt over gevarieerde en essentiële vaardigheden en expertise.”

"Een potentiële werkgever ziet dat je ambitieus, gemotiveerd en toegewijd bent om educatie te omarmen."

“Een potentiële werkgever ziet daarnaast dat je ambitieus, gemotiveerd en toegewijd bent om levenslange permanente educatie te omarmen. En je bent klaar om te werken in accounting en finance bij een multinational.”

Een sterke aanwezigheid in Nederland

Al bijna vijftig jaar is de CMA-certificering de wereldwijde maatstaf voor managementaccountants en finance professionals, aldus Mulder. “In Nederland wordt de CMA al lang erkend en in 1991 volgden de eerste studenten hun opleiding aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sindsdien hebben we veel relaties opgebouwd met Nederlandse partners zoals de Maastricht University, de Universiteit van Amsterdam en Rotterdam School of Management. Veel Nederlandse werkgevers erkennen de voordelen van de CMA en elk jaar schrijven veel kandidaten in Nederland zich in voor het CMA-programma. Nederlandse leden hebben met één van de grootste IMA-afdelingen in Europa een perfecte plek om te netwerken met lokale en internationale finance professionals.”

De CMA laat je opvallen

Met het behalen van je CMA-diploma val je op volgens Mulder. “De CMA geeft je de mogelijkheid om je carrière vooruit te helpen, meer geld te verdienen en geeft meer betekenis aan je werk. Finance professionals met een CMA-diploma krijgen de kans om te werken bij internationale organisaties, in het buitenland of in eigen land. De expertise op het gebied van managementaccounting maakt je een vertrouwde adviseur en een gerespecteerde stem voor het hogere management. CMA’s werken aan interessante projecten met strategische waarde voor de hele organisatie.”

“Met een CMA-diploma zie je het grotere plaatje van hoe finance werkt. Je wordt een betrouwbare businesspartner die de organisatie beïnvloedt en stimuleert. Het is een bewijs van je kunnen en toewijding en levert je uiteindelijk een plaats op in de boardroom.”

