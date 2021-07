Wie is uw favoriete leverancier van financiële producten en diensten?

De vakbladen ExecutiveFinance en cm: voeren wederom het succesvolle Partner of Choice onderzoek uit, waarbij we kijken met welke aanbieder u het liefst zaken doet.

Als uitgever zijn we op zoek naar uw ervaring om een realistisch overzicht te krijgen van wie en wat u belangrijk vindt betreffende het inkoopproces. Op die manier ontstaat er een goed beeld van de voorkeur van inkopende organisaties voor bepaalde leveranciers.

Wat is Partner of Choice?

Het Partner of Choice onderzoek is een onafhankelijk onderzoek en is bedoeld om u op weg te helpen in het opstellen van een longlist om de juiste keuze in leveranciers te maken. De uitkomst wordt uitsluitend bepaald door de antwoorden van u als lezer, daarom vinden we het heel belangrijk dat u meedoet aan dit onderzoek. Het helpt ons enorm om een goed beeld te kunnen geven.

-> Lees hier het Partner of Choice onderzoek van 2020 terug

Doet u mee?

U kunt hier de vragenlijst starten, of klik op onderstaande afbeelding. Het invullen van de vragenlijst duurt enige minuten. Uiteraard is deelname volledig anoniem.

