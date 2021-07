Yolande de Both nieuwe CFO The Employment Group

Yolanda de Both wordt per 1 oktober 2021 CFO van The Employment Group (TEG). Zij volgt Monique Moos op, die haar loopbaan continueert als ondernemer. Yolanda de Both treedt ook toe tot het bestuur van TEG.

De Both is een ervaren CFO. Zij heeft onder andere als CFO en financial director bijgedragen aan de groei van (staffing)bedrijven zoals Acture Groep, Otto Workforce en Philips. Kenmerkend is haar open, optimistische en pragmatische manier van werken. De Both heeft veel oog voor mensen en de processen en systemen binnen een onderneming. Met haar analytische en verbindende vermogen weet zij het verhaal achter de cijfers te verwoorden. Onder leiding van CEO Jan-Willem Gelderblom en CFO Yolanda de Both blijft TEG zich onverminderd inzetten voor de beste matches tussen professionals, vakkrachten en bedrijven.

Moos heeft de afgelopen zevenenhalf jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van TEG. TEG bedankt Moos voor haar toewijding en wenst haar een succesvolle toekomst als zelfstandig ondernemer.

