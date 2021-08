7 miljard NOW-subsidies ging naar vastgoed en overnames

Het UWV heeft bijna 7 miljard te veel uitgekeerd aan NOW-loonvoorschotten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow The Money. Er verdween geld in vastgoed, bedrijfsovernames en als reserve op de balans.

Nederlandse bedrijven ontvingen in een jaar tijd bijna 7 miljard te veel aan loonsubsidies uit de NOW-regeling, meldt Follow the Money. 60.000 bedrijven hebben een half miljard euro aan ‘te veel’ uitgekeerde NOW teruggestort in de eerste tranche (NOW 1). Nog 90.000 andere bedrijven moeten hun definitieve gegevens nog aanleveren. Bedrijven hoeven dit geld in sommige gevallen pas in 2026 terug te betalen, nadat het UWV de definitieve berekeningen heeft gemaakt.

Onaangeroerd op de rekening

Ondertussen gebruiken ondernemers die te veel NOW kregen de loonkostensubsidie voor vastgoedaankopen, bedrijfsovernames of het bedrag staat onaangeroerd op de rekening, aldus Follow the Money.

