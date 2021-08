‘Aandacht voor witwassen leidt tot opmars ondergronds bankieren’

Ondergronds bankieren neemt enorm toe, vanwege strengere controles en toezicht op witwassen via reguliere banken en financiële instellingen. Dat stelt Henk Vermeer, hoofd van de financiële recherche bij de Landelijke Eenheid, tegen de NPO Radio-1 podcast Het Onderzoeksbureau. Vermeer maakt zich zorgen over de toename.

Uit onderschepte criminele communicatie blijkt volgens hem dat er dagelijks minimaal tien miljoen tot twintig miljoen euro via ondergrondse betalingssystemen wordt afgewikkeld. Vooral criminelen binnen de drugseconomie zouden hiervan steeds vaker gebruik maken. Het zou gaan om tientallen bankiersnetwerken in Nederland, die miljoenen euro’s via dit systeem rondpompen.

Illegaal verplaatsen

Ondergronds bankieren, ook wel hawala-bankieren genoemd, is het illegaal verplaatsen van opbrengsten over de hele wereld, buiten het gereguleerde financiële systeem om. Er wordt zo min mogelijk cash geld verplaatst en daarom verrekenen de bankiers het geld onderling door uitbetalingen tegen elkaar weg te strepen. Tekorten worden aangevuld door middel van geldkoeriers. De ondergrondse bankiers ontvangen voor hun diensten commissie, en dat is meteen ook het verdienmodel.

Volg Executive Finance op LinkedIn!