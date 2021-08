Aantal faillissementen daalt naar ‘ongekend laag niveau’

Het aantal faillissementen in Nederland is afgelopen maand verder gedaald. Volgens de Raad voor Rechtspraak is inmiddels sprake van “een ongekend laag niveau”.

Daarbij speelt mee dat veel bedrijven de crisis doorgeholpen worden door de steunmaatregelen vanuit de overheid. Ook laten rechters in de kern gezonde bedrijven vanwege de coronacrisis minder snel failliet gaan.

Scherpe afname

115 bedrijven of organisaties en 35 individuen gingen vorige maand bankroet, een totaal van 150. Dat waren er in juni nog 203 en in de maand juli vorig jaar 279. De scherpe afname is volgens de Raad voor de Rechtspraak sinds vorig jaar mei aan de gang, vlak na de uitbraak van het coronavirus.

Behalve de Raad voor de Rechtspraak houdt ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers bij over het aantal faillissementen. Die liggen doorgaans wat lager. Het CBS telt de bankroeten van eenmanszaken in die cijfers niet mee.

Faillissementsgolf blijft uit

Experts van accountants- en adviesfirma PwC en onderzoekers van de Universiteit Leiden spraken na navraag bij bankiers, advocaten en herstructureringsexperts afgelopen maand de verwachting uit dat een faillissementsgolf voorlopig waarschijnlijk uitblijft. Volgens hen is de verwachte piek in het aantal faillissementen met ongeveer een half jaar vertraagd tot het tweede kwartaal van volgend jaar.

