ABN AMRO opnieuw verdachte in onderzoek Openbaar Ministerie

ABN AMRO heeft opnieuw het Openbaar Ministerie achter zich aan. Justitie heeft de bank als verdachte aangemerkt in een onderzoek naar het terugvorderen van dividendbelasting door een derde partij. Ook heeft het financiële concern 79 miljoen euro apart gezet in verband met een Duitse kwestie over een nieuwe interpretatie van de belastingwetgeving bij de oosterburen.

De zaken kwamen naar voren uit de kleine lettertjes van het kwartaalbericht van de bank. ABN AMRO-topman Robert Swaak benadrukt in een toelichting dat het om twee verschillende kwesties gaat.

Illegaal dividend strippen

Over de Nederlandse zaak, die betrekking heeft op de periode 2009 tot 2013, laat ABN AMRO niet veel gegevens los. Maar het lijkt erop dat het gaat om een oude zaak rond Morgan Stanley, die door ABN AMRO zou zijn geholpen met illegaal dividend strippen oftewel het onterecht terugvragen van dividendbelasting. De Amerikaanse zakenbank kreeg vorig jaar in een beroepszaak te horen dat het nog miljoenen euro’s moest terugbetalen aan de Nederlandse fiscus vanwege onterechte terugvorderingen. Deze zaak ligt nu nog bij de Hoge Raad.

ABN AMRO is naar eigen zeggen verdachte in verband met verschillende van de transacties waarop de zaak betrekking heeft. De bank kan niet uitsluiten dat dit in de toekomst nog financiële consequenties gaat hebben.

Cum/cum-transacties

De andere kwestie draait volgens ABN AMRO om een nieuwe interpretatie van bestaande belastingwetgeving door het Duitse ministerie van Financiën, waardoor eerder mogelijk toch geen recht bestond op teruggevraagde dividendbelasting. Dan gaat het om zogeheten cum/cum-transacties waarbij aandelen van het ene land naar een ander land worden gebracht waar minder dividendbelasting hoeft te worden betaald.

ABN AMRO heeft geld apart gezet omdat het waarschijnlijk door de bank teruggevorderde dividendbelasting moet terugbetalen aan de Duitse fiscus. De bank heeft ook verschillende claims aan zijn broek gekregen. Zoals de zaak er nu voor staat, denkt de bank dat die claims geen kans van slagen hebben, maar helemaal zeker is dat niet.

Langer onderzoek

In Duitsland wordt ABN AMRO al langer genoemd in een onderzoek naar een belastingtruc waarbij banken beleggers de mogelijkheid gaven om meermaals belasting terug te vragen, terwijl deze maar een keer is betaald. Het onderzoek naar deze affaire, ook wel bekend als de cum/ex-fraude, loopt nog. Of dit nog verdere gevolgen gaat hebben voor de bank is nog niet duidelijk.

Eerder dit jaar schikte ABN AMRO nog voor 480 miljoen euro met het OM in Nederland vanwege het tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Daarmee kwam een eind aan het strafrechtelijk onderzoek naar structurele gaten in antiwitwascontroles van ABN AMRO. Het OM doet hier alleen nog onderzoek naar individuele bestuurders die in het verleden de bank leidden, onder wie oud-topman Gerrit Zalm.

