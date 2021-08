Adviseur aansprakelijk voor belastingrente

Het behoort tot de zorgplicht van de fiscaal dienstverlener om te voorkomen dat een ondernemer te veel belastingrente betaalt. De adviseur kan civielrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de te veel betaalde belastingrente.

Als lopende het jaar blijkt dat een vennootschap (belastingplichtige) meer vennootschapsbelasting zal zijn verschuldigd dan tot dusver is voldaan, dan is mogelijk belastingrente verschuldigd. De belastingrente berekent de Belastingdienst over een periode van 1 juli volgend op het belastingjaar tot 6 weken na de datum op de aanslag. Bij een gebroken boekjaar brengt de Belastingdienst rente in rekening als de Belastingdienst later dan 6 maanden na afloop van het boekjaar een aanslag oplegt.

Hoogte belastingrente

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting bedraagt (minimaal) 8 procent. Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting tot en met 31 december 2021 verlaagd van 8 naar 4 procent.

Vraag tijdig VA aan

Gelet op de hoogte van de belastingrente doen belastingplichtigen er verstandig aan om de verschuldigde belastingheffing te voldoen voordat de termijn waarover belastingrente wordt berekend aanvangt. Verwacht een belastingplichtige dus dat hij uiteindelijk meer belasting is verschuldigd dan hij inmiddels heeft voldaan, dan is het verstandig om een (nadere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aan te vragen.

Belastingplichtige maakt gebruik van fiscaal dienstverlener

De vraag is op wie verplichting om een (nadere) VA aan te vragen rust als de belastingplichtige de aangiftewerkzaamheden heeft uitbesteed aan een fiscaal vertegenwoordiger. Deze vraag stond centraal in Rechtbank Rotterdam 12 mei 2021. De Rechtbank stelde voorop dat een cliënt in zijn algemeenheid mag verwachten dat de belastingadviseur tijdig een afdoende VA Vpb aanvraagt om te voorkomen dat cliënt relatief aanzienlijke bedragen aan belastingrente moet voldoen. In de regel behoort het dus tot de zorgplicht van de fiscaal dienstverlener om te voorkomen dat cliënt belastingrente betaalt. Is de adviseur op dit punt nalatig dan kan de client hem voor de te veel betaalde belastingrente civielrechtelijk aansprakelijk stellen.

Auteur: Mr. Geert de Jong, Bureau Vaktechniek Fiscaal van Grant Thornton Accountants en Adviseurs (BVTFiscaal@nl.gt.com).

Dit artikel is verschenen in cm: 2021, afl. 6.

