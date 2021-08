Arina Freitag nieuwe CFO van TenneT

De Raad van Commissarissen van TenneT heeft Arina Freitag per 1 januari 2022 benoemd tot Chief Financial Officer van de Europese netwerkexploitant, die actief is in Nederland en grote delen van Duitsland. Arina Freitag volgt Otto Jager op die deze functie bekleedt sinds 2013. Begin dit jaar kondigde Jager zijn vertrek aan.

“Arina Freitag is een zeer ervaren, kundige en energieke aanwinst voor de Raad van Bestuur. We zijn heel blij met haar komst”, aldus Ab van der Touw, Voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Ze heeft in haar carrière bewezen dat ze financiële expertise combineert met een uitstekend zakelijk inzicht en het vermogen om met zeer complexe projecten en veeleisende stakeholders om te gaan. De Raad van Commissarissen is ervan overtuigd dat zij als CFO een belangrijke bijdrage zal leveren aan het leiderschap van TenneT in het komende decennium van recordinvesteringen in de energietransitie in Duitsland, Nederland en Europa.”

Sleutelrol in energietransitie

Freitag : “Als CFO kan ik een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere versterking van TenneT’s sleutelrol in de energietransitie. Ik kijk ernaar uit om mijn brede ervaring in infrastructuur en uitdagende politieke en sociale vraagstukken toe te passen en verder te ontwikkelen. De missie en cultuur van Tennet fascineren me en ik verheug me erop om de organisatie verder te helpen transformeren.” Freitag (50) heeft meer dan twintig jaar financiële ervaring in uitvoerende en niet-uitvoerende functies bij banken en grote Duitse infrastructuurbedrijven, waarin regelgevingsaspecten en het politieke klimaat een belangrijke rol speelden.

Verschillende managementfuncties

Freitag is sinds 2017 Managing Director van Flughafen Stuttgart. Ze begon haar carrière in 1998 bij de Bank of Tokyo-Mitsubishi als econoom. In 2001 trad zij in dienst bij Fraport AG als manager financiële communicatie en bekleedde daar vervolgens verschillende managementfuncties met een focus op financiën, operations en regelgeving. Vanaf 2011 was ze als divisiemanager verantwoordelijk voor het economisch beheer van de luchtvaartdivisie van Fraport AG. In 2015 stapte ze over naar Deutsche Bahn, waar ze verantwoordelijk was voor marketing en sales bij DB Netz AG.

Jager was sinds 2013 CFO.

Jager blijft tot 1 januari actief

Totdat Freitag per 1 januari 2022 haar nieuwe rol als CFO van TenneT op zich neemt, blijft Otto Jager actief. “Otto Jager heeft zijn rol als CFO van 2013 tot heden met succes en volle inzet vervuld en speelt een sleutelrol in de organisatorische en culturele transformatie van het bedrijf. Ik ben blij dat hij dat de komende maanden blijft doen, zodat de overdracht naar de nieuwe CFO soepel kan verlopen”, aldus TenneT-CEO Manon van Beek.

Groen gefinancierd bedrijf

“De Raad van Commissarissen wil Otto Jager bedanken voor zijn bijdrage aan de versnelde transformatie van de organisatie”, voegt Ab van der Touw eraan toe. “Tijdens de termijn van Otto Jager is TenneT uitgegroeid tot een financieel gezond en groen gefinancierd bedrijf met een solide kredietwaardigheid en stabiele vooruitzichten. Dit betekent dat het bedrijf goed toegerust is voor de groei van de komende jaren. Met Arina Freitag zorgen we voor een naadloze overgang en brengen wij TenneT in stelling om de energietransitie verder te brengen.”

