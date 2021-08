Bedrijven durven weer te investeren in kapitaalgoederen

Ondernemingen investeren weer volop in nieuwe machines, vrachtwagens en bouwmaterieel. Dat constateren leasebedrijven in Nederland. In het tweede kwartaal werden bijna twintig procent meer nieuwe leasecontracten voor kapitaalgoederen gesloten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, meldt het FD.

De totale waarde van nieuwe leasecontracten — in het afgelopen kwartaal 1,7 miljard euro — is nog niet terug op het niveau van 2019. Toch spreekt branchevereniging Leasing Nederland-NVL van een “krachtig herstel na de coronadip”. Vorig jaar kromp de leasemarkt voor bedrijfsmiddelen, exclusief autolease, na zeven jaren van groei met veertien procent naar een niveau van 6,6 miljard euro.

“Het zag er verschrikkelijk slecht uit”, zegt secretaris Peter-Jan Bentein van Leasing Nederland-NVL over de situatie waarin de leasebranche vorig jaar zomer leek te zijn beland. “Het was alsof, zoals ze in Asterix & Obelix zeggen, de hemel op onze kop was gevallen. Bedrijven zijn nu uit het dal gekomen.”

