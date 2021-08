“Bedrijven moeten zich voorbereiden op de volgende shock”

Waarom komen ondernemingen in de problemen? Een antwoord geven op deze vraag is net zo lastig als de zoektocht naar de Heilige Graal, beschouwt prof. dr. Jan Adriaanse, hoogleraar turnaround management aan de Universiteit Leiden. “Al jarenlang doen we hier in mijn vakgebied onderzoek, maar een eenduidig antwoord ontbreekt nog.”

De wetenschappelijke literatuur beschrijft twee hoofdrichtingen voor het falen van bedrijven. Adriaanse: “De eerste is determinisme. Dat zijn externe factoren. Daarbij moet je denken aan economische ontwikkelingen, sociaal-culturele veranderingen, technologisch innovaties en externe shocks. Covid-19 is een voorbeeld van hoe bedrijven en bedrijfstakken in één keer geraakt worden door de lockdowns die overal ter wereld plaatsvinden. De tweede stroming heet voluntarisme. Dat zijn interne factoren. Dit heeft onder andere betrekking op besluitvorming in organisaties. De hoogste beslissers in een organisatie nemen elkaars gedrag makkelijk over en zijn niet altijd even kritisch op elkaar. Het falen van bedrijven kun je echter niet toeschrijven aan één factor. Het is eigenlijk altijd een combinatie van interne én externe factoren. Als je die combinatie weet te maken, heb je de grootste kans om tot de juiste diagnose te komen van waaruit je stappen kunt zetten.”

Coronacrisis niet dé factor

Het is volgens Adriaanse, spreker tijdens de collegereeks Turnaround Management & Restructuring, verleidelijk om te zeggen dat alleen de coronacrisis en de daarbij behorende lockdowns ervoor hebben gezorgd dat bedrijven in de problemen komen. “Ik vraag me af of dat zo is. Het is waar dat de coronacrisis ervoor zorgt dat de komende jaren veel bedrijven omvallen, maar het is maar één van de verklaringsfactoren. Het waren mogelijk vaak ook al bedrijven die voor de crisis onderpresteerden en dan betekent dit het laatste zetje in de verkeerde richting.”

Wanneer grijp je in?

Om een crisis in een organisatie af te wenden, is het zaak om in te grijpen. Maar wanneer doe je dat? “Het mooiste moment is als je nog winst maakt en veel cash genereert. Dat je als organisatie nog goed presteert, maar tegelijkertijd wel constateert dat de wereld om je heen snel verandert. Dat er technologische innovaties of nieuwe toetreders zijn of klanten die andere behoeften ontwikkelen. Het is ook direct het lastigste moment. Op het moment dat je naar de cijfers kijkt, word je bevestigd in jouw succes of falen. Als je verlies maakt, moet je sowieso ingrijpen. Op het moment dat je fantastische cijfers hebt en het geld spuit naar binnen, komt niet snel de vraag bij je op: moeten we ingrijpen of veranderen? Why fix something if it ain’t broken?”

Blind door eigen succes

Organisaties die zo denken lopen het gevaar om zich blind te staren op het eigen succes, vervolgt de hoogleraar turnaround management. “De voorbeelden zijn legio, waarbij Nokia het bekendste is. Jarenlang waren zij heel winstgevend en marktleider op het gebied van mobiele telefonie. Na de introductie van de iPhone 1 van Apple was het na twee jaar voorbij met de mobiele telefoons van Nokia. Zij werden zo bevestigd in hun succes dat ze verblind waren voor de bedreigingen die op hen afkwamen en ze ook niet zagen. Op het moment dat je dergelijke successen kent, kun je je niet voorstellen dat een nieuwe toetreder jouw bedrijf kan vernietigen. Deze conclusie komt overigens van Nokia zelf.”

Onzichtbare vijanden

Organisaties wachten te lang met ingrijpen en melken hun melkkoe volledig uit. Adriaanse: “Op een bepaald moment ben je te laat en kun je de opgelopen achterstand niet meer inhalen. Je moet dus heel erg gefocust zijn op onzichtbare vijanden. Je ziet het nog niet op je bankrekening, in de jaarrekening of in de stuurinformatie, maar je moet de crisis creëren voor jezelf. Als management moet je jezelf eens in de zoveel tijd afvragen: wat hebben wij over het hoofd gezien als we over twee jaar faillissement moeten aanvragen? Je stimuleert jezelf om na te denken over toekomstige scenario’s. Onderzoek gepubliceerd door Harvard laat ook zien dat als je op die manier nadenkt, dat je een dertig procent hogere kans hebt dat je bedreigingen met elkaar bedenkt die daadwerkelijk kunnen optreden. En daar kun je proactief op acteren.”

Voorbereiden op volgende shock

De uitbraak van de coronacrisis en het feit dat veel organisaties daar niet op voorbereid waren, roept volgens Adriaanse vragen op over de toekomst. “Vanaf nu, meer dan ooit, moeten organisaties zichzelf de vraag stellen: hoe crisisbestendig is mijn businessmodel? Veel organisaties hadden bijvoorbeeld hun digitalisering niet op orde en zakten nu door het ijs en degenen bij wie dit goed op orde was floreerden. Ook als je bijvoorbeeld een grote hotelketen bent moet je je voorbereiden op een volgende shock. Hoe kun je ervoor zorgen dat je niet weer aan het infuus van de overheid moet? Want de volgende keer is de overheid er misschien niet om in te springen. Zij zitten aan de taks van wat ons land aan staatsschulden kan hebben om te voldoen aan de richtlijnen van Europa.”

Over Jan Adriaanse



Prof. dr. Jan Adriaanse, spreker tijdens de Prof. dr. Jan Adriaanse, spreker tijdens de collegereeks Turnaround Management & Restructuring is als hoogleraar Turnaround Management verbonden aan de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Leiden Law School dat onderdeel is van de Universiteit Leiden. Hij is daar tevens wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Fiscale en Economische Vakken. Samen met een team van bedrijfskundigen, insolventierechtjuristen en psychologen doet Adriaanse onderzoek naar de succes- en faalfactoren van turnaround management, inclusief de relationele dynamiek tussen betrokken stakeholders. Daarnaast is hij partner bij BFI, een onafhankelijk corporate finance bureau gespecialiseerd in turnarounds, valuations en investigations. Adriaanse schreef tientallen artikelen en enkele boeken over ‘zwaar weer ondernemen’ en is een veelgevraagd adviseur en spreker op het gebied van turnaround management.

