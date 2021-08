‘Bertelsmann wil met callcenterbedrijf naar beurs Amsterdam’

Het Duitse mediaconcern Bertelsmann wil zijn Luxemburgse dochteronderneming Majorel dit najaar naar de beurs in Amsterdam brengen. Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt mikt Bertelsmann daarbij op een bedrijfswaarde tot drie miljard euro voor de callcenteruitbater.

Majorel is in handen van Bertelsmann en de Marokkaanse investeerder Saham. Het bedrijf levert callcenterdiensten als verkoop en klantenservice aan grote bedrijven en heeft meer dan 60.000 medewerkers in 31 landen. Vorig jaar had het bedrijf, dat in 2019 ontstond toen Bertelsmann en Saham enkele ondernemingen samenvoegden, een omzet van ongeveer 1,4 miljard euro.

De Amsterdamse beurs trok dit jaar al enkele andere buitenlandse bedrijven aan. Zo gingen het Poolse pakketkluisjesbedrijf InPost en het Spaanse investeringsplatform AllFunds Majorel al voor. Ook logistiek vastgoedbedrijf CTP kwam naar het Damrak. Dat bedrijf is gevestigd in Tsjechië, maar heeft een Nederlandse oprichter.

Volg Executive Finance op LinkedIn!