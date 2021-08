Bitcoin weer meer dan 50.000 dollar waard

Cryptomunt bitcoin is weer meer dan 50.000 dollar waard. Het is voor het eerst sinds mei dat de munt qua waarde weer boven de halve ton steeg in dollars. Ook andere tokens als ether en cardano werden fors meer waard. De laatste paar maanden tonen de cryptomarkten al aanhoudend herstel. Een duidelijk aanwijsbare reden voor de stijging is er niet.

Volgens CoinMarketCap noteerde bitcoin maandagmorgen op 50.315 dollar. Die website houdt verschillende platforms in de gaten waarop cryptomunten worden verhandeld. Door de recente opleving van virtuele munten zijn langetermijnvoorspellingen, waarin bitcoin meer dan 100.000 waard kan worden, weer in zwang.

Maandag werd ook bekend dat betalingsbedrijf Paypal zijn klanten in het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid gaat bieden digitale valuta te kopen of verkopen. Dat kon al in de Verenigde Staten, maar voor het eerst nu ook in een ander land. Paypal handelt in bitcoin, ethereum, litecoin en bitcoin cash.

Record in april

Bitcoin bereikte in april een record van bijna 65.000 dollar, gedreven door onder andere optimisme over de groeiende vraag van institutionele beleggers. Daarnaast werd er veel in bitcoin geïnvesteerd in de hoop snel rendement te halen.

Vervolgens ging de koers hard omlaag, tot onder de 30.000 dollar. Dat kwam volgens deskundigen onder meer omdat producent van elektrische auto’s Tesla stopte met het accepteren van betalingen in bitcoins vanwege milieuzorgen. Daarnaast besloot de Chinese overheid om streng op te treden tegen zogeheten miners.

