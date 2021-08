Bob de Wit (Nyenrode): “Digitale transformatie is het concept van de eeuw”

Hoogleraar Strategisch Leiderschap Bob de Wit vreest voor een gebrek aan realiteitszin bij ondernemingen: het besef van de impact van de digitale transformatie op bijvoorbeeld het businessmodel is nog niet bij iedereen aanwezig. De Wit is een van de sprekers tijdens de Finance Summerclass die op 30 augustus begint.

Disruptie zal de normaalste zaak van de wereld zijn/worden in het mondiale bedrijfsleven. Bob de Wit ziet echter een bepaalde nonchalance. “Wat vooral wordt onderschat is hoe fundamenteel de veranderingen zijn. Namelijk, het hele systeem waarin we nu opereren – mensen zijn aan het werk, verdienen geld en spenderen dit aan auto’s of andere zaken – gaat haperen. Fundamentele concepten zoals concurrentie, de scheiding tussen privaat en publiek, maar ook dat er veel mensen nodig zijn om een proces uit te voeren of een product te maken, komen ter discussie te staan. Ik noem het vaak ‘een maatschappelijke revolutie, omdat het echt aan de fundamenten van ons systeem zal raken.’”

Concept van de eeuw

“De digitale transformatie is het concept van de eeuw. Geen mens, geen organisatie en zelfs land kan er omheen”, vervolgt De Wit. “De veranderingen die het teweegbrengt zijn ingrijpender dan veel mensen denken. Heel veel van de strategische concepten die we tot nu toe kennen, zullen moeten worden herzien. Dit alles vraagt om een heel andere manier van denken, verder kijken dan het bestaande product, het huidige concurrentieveld en de markt waarin de organisatie zich bevindt. We moeten leren denken vanuit de behoefte die een product of dienst invult, en dan op basis van de nieuwe technologieën kijken wat dat betekent voor je businessmodel.”

Waar zal het eindigen?

De Wit noemt de taxibranche als voorbeeld. “Een taxiklant wil van A naar B. Ook als in de toekomst taxi’s zijn aangesloten op een computersysteem met zelfrijdende auto’s, blijft deze behoefte hetzelfde. Maar voor de taxibranche en de individuele taxichauffeur komen er compleet nieuwe manieren om aan diezelfde behoefte te voldoen. De hele taxiwereld gaat op de schop, net zoals dat met vele andere bedrijfstakken zal gebeuren. Als dit nog maar het begin is, dan kun je je bijna niet voorstellen waar het gaat eindigen.”

