CEO’s verdienen in 351 keer zoveel als gemiddelde werknemer

De salarissen van CEO’s zijn tussen 1978 en 2020 met 1.322 procent gegroeid. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Amerikaanse Economic Policy Institute (EPI). In dezelfde periode namen de inkomens van gemiddelde medewerkers met slechts 18 procent toe.

De onderzoekers schrijven ook over de scheefgegroeide verhouding tussen salarissen van CEO’s en werknemers. In 1965 verdiende een CEO nog 21 keer zoveel, in 2020 was dit gegroeid tot 351 keer zoveel. In 2000 was het verschil nog groter. In dat jaar verdiende een CEO 366 keer zoveel als een gemiddelde werknemer.

