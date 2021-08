Cijferseizoen krijgt vervolg met Heineken, ING en DSM

Na een zeer drukke beursweek volgt er komende week wederom een. In Nederland komen grote bedrijven als Heineken, ING en DSM met cijfers. Internationaal openen onder meer autobouwers General Motors, Ferrari, Stellantis, BMW en Honda de boeken. Beleggers zullen zich bij die bedrijven afvragen in hoeverre ze te kampen hebben gehad met het wereldwijde chiptekort.

In Nederland wordt het druk want nog een hele reeks bedrijven geeft inzicht in zijn prestaties. Het gaat onder meer om chipfabrikant NXP, chemicaliëndistributeur IMCD, informatieleverancier Wolters Kluwer, biotechnologen Pharming en Galapagos, apothekersbedrijf Fagron en maritiem dienstverlener SBM Offshore.

Moederbedrijf ingelijfd

Optiekketen GrandVision komt ook met een cijferupdate. Eerder deze maand werd het moederbedrijf van Pearle nog definitief ingelijfd door brillenconcern EssilorLuxottica. Investeerder HAL meldde dat zijn meerderheidsbelang van bijna 77 procent is verkocht voor 5,5 miljard euro. Daarmee is GrandVision 7,2 miljard euro waard. EssilorLuxottica zet nu zijn bod op de overige aandelen door.

Lees ook: IMF raamt sterkere, maar ongelijk verdeelde groei wereldeconomie

Lange tijd dreigde de overname niet door te gaan. EssilorLuxottica beschuldigde HAL en GrandVision ervan afspraken uit de koopovereenkomst te hebben geschonden toen de coronapandemie toesloeg. Dat zou onder andere bij het aanvragen van overheidssteun zijn gebeurd.

Alibaba komt ook met cijfers

De grote Chinese webwinkel Alibaba komt ook met cijfers. In het eerste kwartaal was nog sprake van een verlies vanwege een miljardenboete die werd opgelegd door de Chinese autoriteiten voor monopoliepraktijken. De omzet van Alibaba ging wel flink omhoog door het vele onlineshoppen in coronatijd.

De aandacht van beleggers op Wall Street zal ook uitgaan naar een Amerikaans banenrapport en een update over het aantal uitkeringsaanvragen. Daaruit moet blijken of de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in juli weer sterk is toegenomen. De werkgelegenheid in de VS nam een maand eerder toe met 850.000 nieuwe banen.

Lees ook: Ondernemers hebben veel vertrouwen in Europese economie

Economische bedrijvigheid

Marktonderzoeker Markit komt deze week met een reeks inkoopmanagersindexen voor verschillende Europese landen, de eurozone en Japan over de maand juli. Die graadmeters geven de economische bedrijvigheid in bijvoorbeeld de industrie aan. De Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) publiceert maandag de inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie.

Lees ook

Volg Executive Finance op LinkedIn!