Dani Marunovic CFO bij Global Reporting Initiative

Dani Marunovic wordt CFO bij het Global Reporting Initiative. Zij treedt toe tot het senior managementteam van GRI, leverancier van ’s werelds meest gebruikte standaarden voor duurzaamheidsrapportages.

Als CFO wordt zij verantwoordelijk voor het operationele beheer van het GRI-secretariaat, waaronder budgettering, financiële controles, personeelszaken, infrastructuur, juridische zaken en IT. Marunovic is een finance professional met meer dan 20 jaar ervaring in financieel leiderschap en strategische functies bij multinationale organisaties. Hiervoor werkte ze bij GRI Youth Business International, waar ze directeur Financiën en Operations was. Haar benoeming volgt op de pensionering van Peter Westra (Chief Operations Officer), die de organisatie na een dienstverband van 13 jaar verlaat.

