Doe mee aan ons internationale onderzoek naar technologie in de financefunctie

Technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op het vak van de financial. In hoeverre heeft u hiermee te maken? De Universiteit van Amsterdam, het Institute of Management Accountants, Executive Finance en Controllers Magazine doen hier gezamenlijk internationaal onderzoek naar.

Wij zijn benieuwd naar uw mening. Wilt u meedoen aan dit onderzoek? Invullen kost u ongeveer tien minuten. Klik hier om de vragenlijst te starten. Mocht de link niet werken, kopieert u dan de volgende link naar uw browser: https://uva.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eDTkb5mzm1sgIpE. Het formulier is ook geschikt om via de smartphone te beantwoorden. Onder de respondenten verloten wij boeken van Ralf Knegtmans en Ylva Poelman over ‘Leiderschap in de digitale wereld, voorbereid zijn op morgen’. Wilt u daar kans op maken, vermeld u dan uw contactgegevens in het onderzoek.

Uiteraard verwerken we uw gegevens anoniem. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens de internationale en digitale CFO Summit The Bright Future of Finance op 2 november aanstaande; zie ook www.brightfutureoffinance.com. Ook komen er publicaties op de platformen executivefinance.nl en cmweb.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Volg Executive Finance op LinkedIn!