Economisch beeld weer positiever

Het conjunctuurbeeld is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in augustus opnieuw verbeterd. Het BBP is gegroeid met 3,1 procent in tweede kwartaal 2021. En voor het eerst zijn er meer vacatures dan werklozen.

Consumenten hebben in het tweede kwartaal 9,3 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 2020. Dat komt vooral door (geleidelijke) openstelling van winkels en horeca. Consumenten gaven in het tweede kwartaal van 2021 vooral meer uit aan horeca, medische diensten, kleding en auto’s. De consumptie door huishoudens is echter nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 lag de consumptie door huishoudens bijna 5 procent lager.

Lees ook: Optimisme over economie weer zelfde als voor corona

Investeringen in vaste activa gegroeid

In het tweede kwartaal van 2021 zijn de investeringen in vaste activa met 9,5 procent gegroeid. Er werd vooral meer geïnvesteerd in woningen, bedrijfsgebouwen, personenauto’s, overige wegvervoer en machines en installaties. Ook de investeringen zijn nog niet terug op het pre-coronaniveau en lagen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 nog ongeveer 1 procent lager.

Uitvoer hoger dan een jaar geleden

De uitvoer van goederen en diensten lag in het tweede kwartaal 14 procent hoger dan een jaar eerder. Er gingen vooral meer machines, chemische producten en transportmiddelen naar het buitenland. De export van Nederlands fabricaat kwam 16 procent hoger uit, de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide met 21,1 procent.

Productie industrie groeit met 17,9 procent in juni

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 17,9 procent hoger dan in juni 2020. Een maand eerder kwam de groei uit op 16,4 procent. De productie van de industrie lag in juni op het hoogste niveau ooit. Ten opzichte van juni 2019 bedroeg de groei ruim 7 procent. Daarmee is het in juni 2020 door de coronacrisis geleden verlies ruimschoots goedgemaakt.

Lees ook: Waarom neobanken bij betaaloplossingen blijven hangen

Minder faillissementen in juli

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gedaald. Er zijn in juli 12 bedrijven minder failliet verklaard dan in juni. Het aantal tot en met juli uitgesproken faillissementen lag in 2021 ruim de helft lager dan in dezelfde periode in 2020.

Prijsstijging koopwoningen opnieuw hoger

Bestaande koopwoningen waren in juni 14,6 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging na december 2000. De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok in 2020 weer aan.

Het aantal gewerkte uren in het tweede kwartaal lag, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 1 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. In totaal werkten werknemers en zelfstandigen in het eerste kwartaal ruim 3,4 miljard uur. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 daalde het aantal werklozen met 27 duizend. Hiermee daalt de werkloosheid voor het derde kwartaal op rij. In het tweede kwartaal waren er 307 duizend mensen werkloos, 3,3 procent van de beroepsbevolking.

Meer vacatures dan werklozen

Eind juni 2021 stonden er 327 duizend vacatures open, 82 duizend meer dan aan het eind van het eerste kwartaal. Sinds het begin van de meting in 1997 is er kwartaal op kwartaal nooit zo’n grote toename geweest. Voor het eerst sinds het begin van de meting in 2003 is de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er tegenover elke 100 werklozen 106 openstaande vacatures. De toename van de spanning is vooral toe te schrijven aan een recordgroei van het aantal openstaande vacatures.

Bbp groeit met 3,1 procent in tweede kwartaal 2021

Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2021 met 3,1 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is vooral toe te schrijven aan een stijging van de consumptie door huishoudens en het handelssaldo. Ook de consumptie van de overheid droeg positief bij. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2020 was de omvang van het bbp 9,7 procent groter.

Lees ook:

Volg Executive Finance op LinkedIn!