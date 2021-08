Economisch herstel steeds afhankelijker van dienstensector

Het economisch herstel van de grootste economieën van de eurozone wordt steeds afhankelijker van de dienstensector. Zeker nu logistieke problemen steeds meer impact krijgen op de prestaties van de industrie, door leveringsproblemen aan fabrieken.

De neergang van de activiteit in de industrie was groter dan in de dienstensector. Steeds meer bedrijven hebben last van chiptekorten en leveringsproblemen door hobbels in de internationale transportsector, zoals containertekorten. Daardoor groeien zij minder hard dan de voorbije maanden. Ook merken meerdere bedrijven het als autoproducenten hun fabrieken stil moeten leggen. Toeleveranciers zullen daardoor ook minder onderdelen hoeven leveren.

Orders blijven binnenlopen

Economen van ING wijzen er wel op dat de orders bij veel fabrikanten binnen blijven lopen. De groei zal dan wel wat minder hard zijn, maar houdt mogelijk wel langer aan, denken zij.

In Duitsland bleef de activiteit in de dienstensector in de buurt van het recordniveau van juli. Ook in Frankrijk en in de eurozone was er sprake van een lichte neergang van de activiteit in de dienstensector. Die groeit dus iets minder hard dan in juli. Tot de dienstensector behoren onder meer winkels, toerisme en cultuur, maar ook bijvoorbeeld openbaar vervoer.

In het Verenigd Koninkrijk viel de dienstensector harder terug dan elders, al is ook daar nog sprake van groei. De Britse economie heeft onder meer last van personeelstekorten. Zo zijn er door de brexit en het vertrek van veel Europeanen onder meer te weinig vrachtwagenchauffeurs, wat weer leidt tot leveringsproblemen en bijvoorbeeld lege schappen in winkels. Ook zijn er bij veel bedrijven tekorten doordat Britten vanwege contacten met mensen die corona opliepen in thuisquarantaine moeten. De activiteit in de Britse industrie viel daarentegen maar licht terug.

