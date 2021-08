Ex-CFO Volksbank gaat in hoger beroep, rechtszaak ontaardt in juridisch steekspel

Voormalig Volksbank CFO Pieter Veuger gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht over het geschil met zijn oud-werkgever.

Daarmee is de soap nog niet over. De Volksbank stelde de voormalig accountant in maart vorig jaar aan, maar stuurde hem nog geen half jaar later weg. Dat pikte Veuger niet en er volgde een gerechtelijke procedure. In juni oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nog dat de Volksbank hem niet had mogen ontslaan, waardoor de bank het loon van zo’n 23.000 euro per maand moest blijven doorbetalen.

Volgens het hof mocht de ex-CFO zich op het opzegverbod tijdens ziekte beroepen. Vervolgens startte Veuger een procedure bij de Utrechtse rechter: hij wilde een miljoenencompensatie voor het onterechte ontslag. Maar de rechter stelde hem in het ongelijk.

Geen sprake van arbeidsovereenkomst

De rechter vindt dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen partijen. “Zij moeten worden beschouwd als professionele partijen die in rechtskennis niet voor elkaar onderdeden. Toen hij solliciteerde was [Veuger] als partner en registeraccountant verbonden aan een gerenommeerd accountants- en belastingsadviseurbedrijf en kende hij de banksector als consultant goed.” Hij wist ook dat de Volksbank met de nieuwe CFO een overeenkomst van opdracht wilde aangaan. “Hij moet zich hebben gerealiseerd dat dit betekende dat hij niet op basis van een arbeidsovereenkomst zou werken, en heeft daar (voordat in augustus 2020 zijn ontslag als bestuurder in de lucht hing) nooit vragen bij gesteld.”

Contrast met onderkant van arbeidsmarkt

Veuger heeft zich ook in de overeenkomst van opdracht verdiept en wist dat de staat de Volksbank binnen afzienbare tijd terug naar de beurs wilde brengen, “in welke situatie de gesloten overeenkomst […] geen arbeidsovereenkomst kon zijn. Het contrast met ‘de onderkant van de arbeidsmarkt’, waar economische afhankelijkheid van de werker tot ongelijkheidscompensatie noopt, kon nauwelijks groter zijn: [Veuger] is vanaf 1 januari 2020, tegen een aanzienlijke beloning, tot het hoogste leidinggevende orgaan van de bank toegetreden en daarin een van de meest cruciale functies gaan vervullen.”

Juridisch steekspel al weken aan de gang

Bij de zitting in juli werd volgens het Financieele Dagblad duidelijk dat het juridische steekspel tussen advocaten al weken aan de gang was. Tien dagen voor de zitting bracht de Volksbank honderden pagina’s aan nieuwe informatie in. Het advocatenteam van Veuger was niet in staat om daarop te reageren binnen de termijn van vijf dagen. Enkele tientallen pagina’s aan nieuw bewijs werd niet ontvankelijk verklaard. Veuger gaat ervan uit dat hij bij een hoger beroep deze stukken wel in mag dienen. “In hoger beroep krijgen we de kans de asymmetrie in informatie ongedaan te maken.”

