Finance week: meeste aandacht naar macro-economische cijfers

Beleggers gaan, met de meeste bedrijfscijfers achter de rug, een relatief rustige beursweek tegemoet. De meeste aandacht zal uitgaan naar macro-economische cijfers. In de Verenigde Staten wordt sowieso weinig vuurwerk verwacht. Velen nemen vrijdag op Wall Street vrij in aanloop naar het lange Labor Day-weekeind.

Op macro-economisch vlak staan cijfers over de inflatie in onder meer Duitsland, Frankrijk en de eurozone in de belangstelling. De geldontwaarding loopt al enige tijd flink op in zowel de Verenigde Staten als Europa. Voor de Amerikaanse Federal Reserve was dat al reden om aan te geven dat nog dit jaar een begin wordt gemaakt met het afbouwen van de coronasteun. De Europese Centrale Bank heeft pas later in september weer een beleidsvergadering.

Ondernemersvertrouwen

Voor Nederland zijn de cijfers over het ondernemersvertrouwen en de producentenprijzen op maandag en de winkelverkopen en cijfers over de bedrijvigheid van de industrie later in de week van belang. Dat laatste cijfer piekte in mei, waarna het langzaam daalde. Dat kwam onder meer vanwege het tekort aan chips en andere materialen, maar ook personeel.

Vergelijkbare cijfers komen er ook uit andere Europese landen, de Verenigde Staten, China en Japan. In de meeste gevallen komen er ook cijfers over de dienstensector naar buiten. Wel zijn dit doorgaans definitieve cijfers omdat voor de grote economieën eerder in augustus al voorlopige cijfers bekend zijn gemaakt.

Banenrapport

Voor de Verenigde Staten gaat de aandacht uit naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Economen rekenen voor augustus op 750.000 nieuwe banen, wat een minder sterke toename zou zijn dan in de voorgaande maanden. Dat heeft vermoedelijk te maken met de toename van het aantal besmettingen met de Delta-variant van het coronavirus. Daardoor werden in sommige delen van de Verenigde Staten de regels weer wat strenger.

Tenslotte vergadert ook oliekartel OPEC weer. Door de Delta-variant zwakt de vraag naar olie af. Dat zou er toe kunnen leiden dat de eerder afgesproken uitbreiding van de productie weer teruggedraaid wordt, waarschuwde de olieminister van Koeweit al.

Plussen en minnen

De AEX eindigde vrijdag met een plus van 0,9 procent op 787,04 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 1099,98 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen gingen tot 0,3 procent vooruit. In New York sloot de Dow-Jonesindex 0,7 procent hoger op 35.455,80 punten. De S&P 500 steeg 0,9 procent tot 4509,37 punten en de Nasdaq won 1,2 procent tot 15.129,50 punten.

