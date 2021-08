Finance week: situatie in Afghanistan staat centraal

De financiële markten zullen de ontwikkelingen in Afghanistan in de nieuwe beursweek waarschijnlijk scherp in de gaten houden, evenals het verdere verloop van de coranapandemie. Het cijferseizoen waarin veel bedrijven met resultaten komen, is inmiddels bijna voorbij. Wel worden er weer diverse nieuwe macro-economische gegevens verwacht, die beleggers kunnen verwerken.

Wat de snelle opmars van de Taliban in Afghanistan precies betekent voor het grotere economische plaatje, is nog niet duidelijk. De ontwikkelingen zijn erg snel gegaan. De eerste berichten dat de Taliban de Afghaanse hoofdstad Kabul waren binnengegaan kwamen zondagochtend rond 09.30 uur (Nederlandse tijd) binnen. De nieuwe situatie kan volgens deskundigen gevolgen hebben voor andere landen in de regio en hun economie. Mogelijk bewegen de olieprijzen komende dagen op de ontwikkelingen.

Diverse luchtvaartmaatschappijen hebben al aangekondigd voorlopig even niet op Kabul te vliegen. KLM liet weten het luchtruim van Afghanistan te mijden. KLM-vluchten die naar bestemmingen als Bangkok en Singapore vliegen komen in ieder geval zondag niet boven Afghanistan. De Nederlandse maatschappij bekijkt en beoordeelt dagelijks de situatie. KLM vloog al niet op bestemmingen in Afghanistan.

Enkele bedrijfscijfers

Aan het Damrak komt nog een plukje bedrijven met cijfers zoals de bouwers BAM, Heijmans en betalingsbedrijf Adyen. In de Verenigde Staten is het nog de beurt aan winkelbedrijven Walmart, Home Depot en Macy’s. Nieuwe resultaten van Nvidia en Applied Materials werpen daarnaast nog een licht op de ontwikkelingen in de chipsector.

Beleggers kijken tot nu toe terug op een tamelijk goed cijferseizoen. Veel bedrijven presteerden afgelopen kwartaal beter dan kenners hadden verwacht. Toch hangen zorgen over de Delta-variant van het coronavirus nog boven de markt, waardoor de vooruitzichten voor het bedrijfsleven onzeker blijven.

Ook aandacht voor macro-economische cijfers

Macro-economische cijfers die komende dagen de aandacht trekken, zijn de industriële productie in China en de VS, de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de Duitse producentenprijzen. Verder worden de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve gepubliceerd.

In Nederland maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend hoe de economie van ons land afgelopen kwartaal heeft gepresteerd. Economen rekenen erop dat Nederland weer uit een recessie komt. In het laatste kwartaal van vorig jaar en de eerste drie maanden van dit jaar was nog sprake van economische krimp.

