Hoorzittingen uitlevering CFO Huawei beëindigd

De hoorzittingen in de uitleveringszaak van Huawei-bestuurder Meng Wanzhou zijn in Canada beëindigd. De CFO van Huawei voert al duizend dagen een juridische strijd om uitlevering aan de Verenigde Staten te voorkomen.

De Canadese rechter die zich over de zaak buigt heeft aangekondigd op 21 oktober waarschijnlijk een datum voor uitspraak vast te stellen. Het duurt dus nog even voordat Meng weet of ze wordt uitgeleverd aan de VS, waar ze meer dan dertig jaar gevangenisstraf riskeert.

Schenden van Amerikaanse sancties

Meng werd eind 2018 opgepakt toen ze overstapte op de luchthaven van Vancouver. Ze is een van de vicevoorzitters van Huawei en de dochter van oprichter Ren Zhengfei. Huawei wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran, daarom hebben de VS om haar uitlevering gevraagd. Ze zou hebben gelogen tegen financiële instelling HSBC over de relatie tussen Huawei en Skycom, een bedrijf dat in strijd met de Amerikaanse handelssancties zaken doet met Iran.

De arrestatie van Meng heeft de relatie tussen Canada en China onder grote druk gezet. Sinds de arrestatie van Meng kregen meerdere Canadezen in China de doodstraf opgelegd vanwege drugshandel, al blijft China volhouden dat die arrestaties niets te maken hadden met de aanhouding van Meng.

Eerdere straffen

Begin augustus kreeg de Canadees Robert Schellenberg te horen dat de eerder tegen hem uitgesproken doodstraf gehandhaafd blijft. Een andere Canadees, zakenman Michael Spavor, kreeg deze maand elf jaar gevangenisstraf opgelegd in China vanwege spionage. Die straf is volgens premier Justin Trudeau “compleet onacceptabel en onrechtvaardig”. Hij zei dat het proces van zijn landgenoot niet voldeed aan internationale normen voor eerlijke rechtspraak.

