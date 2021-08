Jelle Kooter treedt aan als CFO van Whoppah

Jelle Kooter is aangesteld als CFO van Whoppah. Bij de marktplaats voor eersteklas tweedehands design en kunst treden Daniel Gebler, co-founder en CTO van online supermarkt Picnic en Guido Fambach, Executive Vice President Sales bij Just Eat Takeaway, toe tot de Whoppah Steering Committee.

Kooter bekleedde van 2006 tot en met 2015 verschillende financefuncties bij ABN Amro Bank, waarbij hij zich richtte op beleggingsdienstverlening van Business Unit Nederland en de Fortis integratie. Per oktober 2015 stapte hij over naar digitale vermogensbeheerder Pritle, waar hij directeur van het effectenbewaarbedrijf werd. Na de verkoop van Pritle aan BinckBank in 2017 was Kooter tot en met 2020 Finance Manager bij BinckBank.

