Kim Borcheld Group Director Business Control & Management Reporting bij Eurofiber

Kim Borcheld gaat op 1 september aan de slag als Group Director Business Control & Management Reporting bij Eurofiber. Borcheld volgt Pascal Peer op, die de rol van CFO rol gaat vervullen in een andere onderneming.

De 38-jarige Borcheld trad in januari in dienst bij Eurofiber als Finance Director Eurofiber Nederland. Die functie bekleedde hij sinds november 2020 op interim-basis. Borcheld werkte eerder in senior managementfuncties bij onder meer KPN, XS4ALL en Telfort.

In een reactie zegt CFO Edze Tollenaar: “Wij danken Peer voor zijn grote bijdrage aan de successen en groei van Eurofiber en wensen hem het allerbeste in zijn volgende rol. We verwelkomen Kim Borcheld in haar nieuwe functie als groepsdirecteur. Borcheld heeft als Finance Director van Eurofiber Nederland zeer goed gepresteerd en daarom is deze promotie een logische.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!