Nederlandse export herstelt verder van coronacrisis

De Nederlandse export is in juli verder hersteld van de coronacrisis. Bedrijven kampen wel met lange levertijden en tekorten aan materialen en personeel. Dat melden kredietverzekeraar Atradius en de ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex in hun maandelijkse Corona Monitor.

Volgens de onderzoekers daalde het percentage exportbedrijven dat zegt nog last te hebben van de naweeën van de coronacrisis. In juli ging het om 37 procent, tegen 39 procent een maand eerder. “Het beeld dat we zien bij onze achterban blijft voorzichtig positief al schuift het definitieve herstel van de coronacrisis steeds verder naar achteren en blijft de onzekerheid hoog”, zegt directeur Bart Jan Koopman van evofenedex.

Levertijden grondstoffen worden langer

Exporteurs zien de levertijden van grondstoffen en goederen steeds langer worden. “We kennen de logistieke uitdagingen op zee en door de lucht, waar tarieven geëxplodeerd zijn. Dat zet de marges van de exporteurs onder druk, als je al kan leveren”, aldus Koopman. Ook tekort aan personeel wordt steeds vaker genoemd als een beperkende factor.

Volgens het onderzoek wordt in de Europese Unie steeds minder negatieve impact ervaren van de coronacrisis. In China werden de problemen in juli juist groter ten opzichte van de maand ervoor, door nieuwe plaatselijke lockdowns.

