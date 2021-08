Oratie: ‘Eén munt, één markt? 20 jaar bankieren met de euro’

Met de invoering van de euro heeft Europa een belangrijke stap voorwaarts gezet naar een geïntegreerde Europese bankenmarkt. Een diepgaande integratie wordt echter belemmerd door bijna ‘natuurlijke’ barrières, zoals cultuurverschillen, en de bereikte integratie is door de financiële crisis ten dele tenietgedaan. Deze ontwikkeling confronteert beleidsmakers met een financieel trilemma, omdat financiële integratie en stabiliteit onverenigbaar zijn met een onafhankelijk nationaal beleid. Op 3 september spreekt Stefanie Kleimeier haar inaugurele rede Eén munt, één markt? 20 jaar bankieren met de euro uit bij de Open Universiteit in Heerlen. Ze gaat daarbij in op de ontwikkelingen in de afgelopen 20 jaar en welke uitdagingen nog resteren.

Integratie bankenmarkt

De integratie van de particuliere bankenmarkt is geen doelstelling op zich, maar een belangrijk instrument om huishoudens en bedrijven economische voordelen te bieden, zoals een breder kredietassortiment tegen lagere prijzen. De meeste vooruitgang kan worden toegeschreven aan de integratie van de geldmarkten. Toen de financiële crisis deze verstoorde viel de Europese particuliere bankenmarkt uiteen. De oppervlakkigheid van het integratieproces kwam daardoor aan het licht. Uit onderzoek blijkt dat een diepgaande integratie, die voortvloeit uit grensoverschrijdend bankieren, belemmerd wordt door bijna ‘natuurlijke’ barrières, bijvoorbeeld cultuurverschillen.

Financieel trilemma

Deze ontwikkeling confronteert beleidsmakers met een financieel trilemma, omdat financiële integratie en stabiliteit onverenigbaar zijn met een onafhankelijk nationaal financieel beleid. Belangrijke nieuwe beleidsinitiatieven op Europees niveau zoals de Bankunie en de Kapitaalmarktunie blijven onvolledig. Aangezien banken geconfronteerd worden met substantiële uitdagingen in hun bedrijfsvoering, is het essentieel dat beleidsmakers dit trilemma oplossen.

Over de leerstoel

De leerstoel Entrepreneurial Finance and Banking richt op een combinatie van academische en professionele aspecten van dit domein zowel in onderzoek als in onderwijs. De leerstoel is ondergebracht bij de faculteit Management.

Over Stefanie Kleimeier Prof. dr. Stefanie Kleimeier is hoogleraar Entrepreneurial Finance and Banking aan de Open Universiteit. Kleimeier (Herford, Duitsland, 1966) is gepromoveerd aan de University of Georgia (USA) in 1993 en momenteel ook verbonden aan de Universiteit van Maastricht en University of Stellenbosch Business School. Haar onderzoek is gericht op syndicated loans, retail banking, banking market integration en sustainable finance. Stefanie Kleimeier spreekt haar oratie Eén munt, één markt? 20 jaar bankieren met de euro op 3 september 2021 uit bij de Open Universiteit in Heerlen. De oratie kan worden gevolgd via www.ou.nl/live.

