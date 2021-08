Pascal Peer nieuwe CFO ilionx

IT-dienstverlener ilionx heeft Pascal Peer (43) per 1 september aangesteld als CFO. Peer houdt zich in zijn nieuwe rol bezig met de financiële gezondheid van ilionx en het vergroten van het marktpotentieel van de IT-dienstverlener. Hij neemt het stokje over van Bart Damstra. Peer was eerder actief als finance director group business control bij Eurofiber.

Peer heeft twintig jaar ervaring in financieel leiderschap en strategische functies. De laatste twaalf jaar bracht hij door bij Eurofiber waar hij in verschillende posities actief heeft bijgedragen aan de financiële groei van het bedrijf tot succesvolle speler op de digitale infrastructuurmarkt. Peer heeft ruime ervaring met het werken in een private equity-omgeving. In zijn nieuwe functie bij ilionx richt hij zich op de marktkansen voor de IT-dienstverlener en ondersteunt hij de financiële strategie van ilionx om één van de grote nationale IT-spelers te worden met de hoogste klant- en medewerkerstevredenheid in de markt.”

Complexiteit, resultaatgerichtheid en plezier

“In mijn nieuwe uitdaging bij ilionx heb ik drie dingen gevonden die ik altijd zoek in een baan: complexiteit, resultaatgerichtheid en plezier”, aldus Pascal Peer. “Daarnaast vind ik de kenmerkende nuchterheid van ilionx erg prettig. We staan dichtbij de klanten en weten dat cijfers een middel zijn om betere gesprekken te voeren. Daarmee creëren we immers echte waarde voor onze klanten.”

Jan Veltman, CEO van ilionx: “We zijn erg blij met de komst van Pascal. Hij heeft vanuit zijn financiële functie van dichtbij meegemaakt hoe je een snelgroeiende organisatie leidt. Hij brengt op dit gebied waardevolle kennis en best practices mee, waarin vertrouwen en samenwerken centraal staan. Dat sluit naadloos aan op de cultuur van ilionx. Ik denk dan ook dat Pascal zich snel thuis voelt in zijn nieuwe werkomgeving.”

