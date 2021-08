Phutrakul, CFO ING: “Er zijn geen snelle oplossingen om vertrouwen terug te winnen”

“Als vertrouwen onder druk staat, dan zijn er geen snelle oplossingen om het terug te winnen. Er zijn geen shortcuts.” Dat zegt Tanate Phutrakul, CFO bij ING, in het magazine van accountants- en adviesorganisatie EY.

Phutrakul constateert dat covid-19 een turbulente tijd meebracht voor de bank. “Een van de effecten is natuurlijk de digitalisering die op hoog tempo onze bedrijfsvoering verandert. Onze CEO spreekt van trends on steroïds en dat dekt de lading vrij goed. We hebben op veel fronten razendsnel een digitalisering doorgevoerd in onze manier van werken. Misschien realiseren we ons niet elke dag hoe knap dat is. Onlangs voerde ik een videogesprek en door de wat gebrekkige verbinding bedacht ik me opeens wat voor stappen de wereld heeft gezet met online meetings. Dat is het nieuwe normaal geworden en werkt technisch vaak perfect. Ook in de interacties met klanten heeft COVID-19 voor versnelde digitalisering gezorgd: 95 procent daarvan verloopt inmiddels digitaal en maar liefst 43 procent van onze klanten heeft alleen via mobiel contact met ING. Die digitalisering houdt niet op bij de frontoffice, maar is ook steeds belangrijker in onze processen. We stimuleren dat ook, omdat digitalisering kan bijdragen aan datakwaliteit. En betrouwbare data zijn ongelooflijk belangrijk voor financiële instellingen als ING.”

Aanhoudende roep om transparantie

Even later constateert de CFO dat de complexiteit groeit. “Dat geldt voor de bank zelf, maar ook voor het werk van de accountant en de regulering waar de accountant mee te maken heeft. Tegelijkertijd is er de afgelopen jaren een aanhoudende roep om meer transparantie. Stakeholders willen dat wij heel goed uitleggen hoe ons businessmodel werkt, ook al is het complex. Die goede uitleg verwachten ze ook van de accountant, die dan ook steeds meer een verhaal gaat vertellen in zijn verklaring en daarin de ruimte heeft over de zogeheten key audit matters te rapporteren. Investeerders en andere stakeholders waarderen dat zeer: zij vinden het heel relevante informatie.”

Geduldig blijven uitleggen wat er precies aan de hand is

De reputatie van banken en accountants staat de laatste tijd onder druk. Phutrakul: “Accountants en bankiers hebben een overeenkomst: ze kunnen alleen functioneren als er vertrouwen is. En als dat vertrouwen onder druk staat, dan zijn er geen snelle oplossingen om het terug te winnen. Er zijn geen shortcuts. Je moet geduldig blijven uitleggen wat er precies aan de hand is en welke maatregelen je neemt. De maatschappij is kritisch en we liggen vaak onder een vergrootglas in de media. Maar dat is een gegeven waarmee we moeten werken, dat is het nieuwe normaal.”

Vooruitkijken is erg lastig

Niet-financiële informatie speelt een steeds grotere rol in de financiële verslaggeving. Naast het thema duurzaamheid is het ook zaak om in kaart te brengen welke risico’s relevant zijn voor het businessmodel. Welke risico’s zijn daarbij het belangrijkst? Phutrakul: “Ik vertel jullie niks nieuws dat vooruitkijken erg lastig is, zeker in de huidige turbulente tijd. Mede daarom kijken wij op twee manieren naar risico’s. Enerzijds analyseren wij met een vrij korte horizon van een half jaar naar wat nu acuut speelt. Anderzijds willen we ook grip krijgen op de systematische trends die de komende tien jaar invloed hebben op ons businessmodel. Dan zien we drie grote bewegingen. Allereerst, de digitalisering waar we al over spraken. Ten tweede, de negatieve rente, waarvan ik echt denk dat we daar de komende jaren ook nog mee te maken hebben. En ten derde, de groter wordende rol van grote technologiebedrijven in de financiële dienstverlening.”

