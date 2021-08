“Succesvolle bedrijven ademen een cultuur van vertrouwen”

Hoe gaat werken er in de toekomst uitzien? En welke waarden kernmerken de nieuwe leiderschapsstijl? PW sprak hierover met Ronald van Es, CFO van Macaw.

Hoe gaat werken er in de toekomst uitzien? En wat is er door corona veranderd?

“Het afgelopen jaar is de manier waarop we werken sterk veranderd. Het is niet langer een kwestie van “waar” en “wanneer”, maar het “hoe” en “waarvoor” staan steeds meer centraal bij werk dat voldoening en resultaat brengt. Concrete voorspellingen over hoe de toekomst er qua werken uit gaat zien, kan ik niet doen. Daarvoor ontbreekt het me simpelweg aan een glazen bol. Maar duidelijk is dat COVID-19 een fundamentele verandering op gang heeft gebracht die zich zal voortzetten. Zo biedt thuiswerken een werknemer tal van voordelen, zoals de flexibiliteit om zelf de tijd en de plaats te bepalen waar je werkt. Hierdoor is het mogelijk om je werk- en privéleven beter te combineren. Of het nu gaat om de zorg voor kinderen, familieleden of vrijwilligerswerk – werknemers hoeven niet langer acht uur per dag naar kantoor te komen, zij kunnen hun tijd indelen op basis van hun behoeften. Ruim driekwart van onze werknemers (80 procent), die wij de afgelopen maanden hebben ondervraagd over werken tijdens corona, waardeert juist deze flexibiliteit. Bovendien is het tijdrovende pendelen tussen kantoor en je huis niet langer nodig.”

“Het klassieke kantoor behoort natuurlijk niet tot het verleden – maar het zal wel een andere functie krijgen. Het zal meer om socializen gaan, face-to-face brainstormen en de kletspraatjes bij de koffiemachine. Al deze zaken zijn moeilijk virtueel te vervangen. Ik denk ook dat de beslissing pro of contra kantoor per generatie anders kan zijn: de jongeren, die misschien net aan hun beroepsleven zijn begonnen, zullen wellicht eerder naar kantoor komen om een gevoel te krijgen voor alle organisatorische aspecten en om zich beter in te leven met een directe sparringpartner aan hun zijde. Oudere werknemers, met voldoende ruimte thuis, zullen vaker de voorkeur geven aan een kantoor aan huis. Feit is dat we nu de kans hebben om het beste van beide werelden te combineren. En zo elk teamlid in staat te stellen het beste in zichzelf naar boven te halen – niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk.”

Ronald van Es: “Managers moeten zorgdragen voor elk individueel lid van hun team. Dit betekent coachen en tegelijkertijd wijzen op de grenzen van de nieuwe vrijheid”

Als het gaat om succesfactoren met betrekking tot ‘the Future of Work’, komt het onderwerp leiderschap al snel ter sprake. Welke waarden kenmerken de nieuwe leiderschapsstijl?

“Plaats- en tijdonafhankelijk werken vraagt om een aanpassing van de bedrijfscultuur – er is vertrouwen nodig, de mogelijkheid om op eigen verantwoordelijkheid te handelen en een open cultuur. Thuiswerken is geen uitgemaakte zaak: niet iedereen vindt de optimale werkplek binnen de eigen vier muren. Als werknemers er niet in slagen een duidelijke grens te trekken tussen werk- en privéleven, nemen stress en het risico op een burn-out snel toe. Anderen worden eenzaam omdat ze geen regelmatige, spontane communicatie hebben. Managers moeten dus zorgdragen voor elk individueel lid van hun team. Dit betekent coachen en tegelijkertijd wijzen op de grenzen van de nieuwe vrijheid. Zij kunnen werknemers bijvoorbeeld helpen na een dag werken ook echt de uitknop in te drukken. Medewerkers moeten het gevoel krijgen dat zichtbaarheid, waardering en promotie niet afhankelijk zijn van het feit of je op kantoor bent. En de vrijheid krijgen om dingen in twijfel te trekken en fouten te maken – dat is de enige manier om met innovatieve oplossingen te komen. Bovenal, moeten managers een cultuur van vertrouwen ademen. Wij vragen professionals om waarde te creëren, niet om hun werk dagelijks stap voor stap te dicteren.”

Volgens een recent onderzoek door CNV wordt dertien procent van de medewerkers door software in de gaten gehouden of zij wel aan het werk zijn. Is het controleren en monitoren van werknemers nog wel van deze tijd?

“Het controleren van de eigen werknemers is altijd uit den boze geweest, en toont slechts aan dat bedrijven geen vertrouwen hebben. Toch is het enkel in een omgeving van vertrouwen, veiligheid en inspiratie waarin werknemers kunnen uitblinken. Bedrijven moeten begrijpen dat niet het aantal uren dat je op kantoor bent telt, maar de productiviteit en de resultaten die je levert. Werkgevers moeten er juist nu zijn voor hun werknemers, hen steunen, inspireren en motiveren – en niet controleren uit wantrouwen. Op die manier bereiken zij veel meer en hebben zij uiteindelijk meer succes.”

