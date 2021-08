Thuiswerken, net als op kantoor

Thuiswerken: hybride als de nieuwste norm

Van af en toe een dagje, is thuiswerken bij veel organisaties de norm geworden. Wat begon in de coronaperiode, blijkt voor veel mensen en organisaties iets voor de lange termijn. Want we hebben allemaal, werkgevers en werknemers, ontdekt dat het anders kan. We willen een blijvende verandering, waarin de werkplek op kantoor en thuis in elkaar overvloeien: de hybride werkplek. Maar die nieuwe norm vraagt wel wat van werkgevers – als ze het (samen) werken thuis tenminste net zo goed willen faciliteren als op kantoor. In deze whitepaper laten we je zien wat daarbij komt kijken. Onderwerpen die onder andere besproken worden zijn:

Op eigen tempo kunnen werken

Een veilige en betrouwbare werkomgeving

Met voldoende kennis en vaardigheden

Gemotiveerd en betrokken aan de slag

Bereikbaarheid

Samenwerking

Beheer en veiligheid

