Wat is het nut van een kredietverzekering in coronatijd?

Vaak denkt men dat het duur is, maar dat is helemaal niet zo. Juist nu in coronatijd kan een kredietverzekering u helpen bij de beslissing wel of niet te leveren.

In 2006 was ik genomineerd voor de Credit Management Award en hield ik een lezing over Kredietverzekering. Uitspraak uit die lezing:

“Ook Maarten Verheul, financieel directeur bij Bandolera BV is enthousiast over kredietverzekeringen. ‘Ze kosten relatief weinig, behoeden je voor schades en geven informatie bij het zaken doen met klanten. Informatie over leveringen, limieten en de financiële toestand van de klant. En wellicht het belangrijkste: een kredietverzekering zorgt voor een kwalitatief goed debiteurenbestand met als gevolg een prima liquiditeit. Het kost ons slechts vier euro per levering.”

Verheul: “Credit management wordt niet als sexy ervaren.”

Verstandiger om niet meer te leveren

Misschien nog belangrijker is de informatie van de kredietverzekering als de limiet wordt ingetrokken. Waar je normaal nog wel zou leveren, daar lijkt het nu verstandiger om niet meer te leveren. Vergeet ook niet, dat je afschrijving debiteuren of voorziening debiteuren naar bijna nihil gaat als je kredietverzekerd bent. Hoeveel bespaart dat?

Wat is nu het probleem?

De kern van het probleem is volgens mij dat credit management niet als sexy ervaren wordt. Lijkt zo banaal en helemaal terug tot de elementen. Men zegt liever ik ben businesscontroller. Maar het credit management is wel één van de meest elementaire zaken die binnen een onderneming goed geregeld moeten zijn.

Maarten Verheul, ervaren (interim-)CFO en beheerder van het netwerk Finance Executives Netherlands op LinkedIn.

