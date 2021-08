Angelique Koopman is bij EY Assurance Nederland verantwoordelijk voor het innoveren en implementeren van de datagedreven digitale audit. In het magazine van EY bespreekt ze innovaties. “Wie zit er straks nog op een jaarrekening te wachten?”

“Het accountantsberoep wordt er een stuk leuker op”, stelt Koopman in het magazine. “Tegelijk krijgt de klant een accountantscontrole van hoge kwaliteit die zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd door middel van digitalisering.” Eigenlijk spreekt dat natuurlijk voor zich, voegt ze eraan toe. “De data vormt het fundament van de audit. Daar begint alles mee. Bij een traditionele audit doe je bijvoorbeeld een willekeurige steekproef op alle inkopen. Met data-analyse is het zo dat je transacties die volgens de data heel standaard zijn ongemoeid laat. Je kijkt juist naar de uitzonderingen, naar dingen die er echt toe doen. Dat is ook voor de klant veel interessanter.”

Heel iets anders dan checklists afwerken

Data-analyse toepassen is heel anders dan een checklist afwerken. Koopman: “Het vereist een nieuwsgierige en kritische instelling van de accountant. Het is kijken naar data in de context van de klant en zijn processen. Dat is niet alleen ontzettend leuk om te doen, ook de interactie met klanten maakt de audit alleen maar interessanter,” aldus Koopman, die er niet rouwig om is dat de hoeveelheid repetitief checklistenwerk steeds verder afneemt.

Lees ook: Ton van Veen (CFO Jumbo): “Data is de zuurstof voor de toekomst”

Grootboekdata vergelijken

In plaats daarvan komen digitale tools. Trots is zij op een in Nederland ontwikkelde tool die grootboekdata van de klant vergelijkt met externe bankdata. “We sluiten op regelniveau de bankmutaties die we in het grootboek zien aan op de mutaties in het banksysteem van de klant. Zo brengen we bijvoorbeeld de hele flow bij een handelsbedrijf in kaart: van omzet naar debiteuren naar ontvangst op de bank.”

Digitale mindset

Andere tooling is in staat om boekingspatronen te identificeren. “Soms zien wij bij klanten veel verschillende boekingen voor posten die eigenlijk heel standaard zijn. Hoe efficiënt is het boekingsproces dan eigenlijk?” Daar komt ook process mining om de hoek kijken, of het werken met innovatieve tools waarbij regressie-analyse wordt toegepast. Dat vereist wel specifieke kennis, wat de vraag oproept: zijn de digitale mindset en vaardigheden van traditioneel opgeleide accountants zodanig dat zij goed overweg kunnen met al dat digitale instrumentarium? Een terechte vraag, vindt Koopman. “Daarom hebben we specialistengroepen in het leven geroepen die de auditteams ondersteunen om met deze nieuwe tools te leren werken. In het verlengde daarvan kijken we ook naar wie het werk doet. We werken bijvoorbeeld met een gecentraliseerd audit delivery team. Zo’n team verricht specifieke werkzaamheden voor onze controleteams en wordt door deze focus heel goed in deze taken.”

“De data vormt het fundament van de audit. Daar begint alles mee.” Angelique Koopman, EY Assurance Nederland

Verdere transformatie van de audit

Voor de nabije toekomst verwacht Koopman dat de nieuwe generatie accountants een forse bijdrage levert aan de verdere transformatie van de audit. “Ik ben zelf actief in het accountancyonderwijs. Daar zie ik zoveel enthousiaste jonge mensen die staan te trappelen om met nieuwe technologie aan de slag te gaan. Studenten doen tijdens de studie hands-on ervaring op met data-analyse, process mining en datavisualisatietools. Ze zijn nieuwsgierig en pakken het snel op.”

Data als startpunt voor de werkzaamheden

Ook voor de klant verandert er het nodige. Voor een deel van het klantenbestand van EY is het meerdere malen per jaar ophalen en analyseren van data intussen al realiteit. “Daarmee spreiden we de werkzaamheden over het jaar,” legt Koopman uit. “Dus de klassieke fases van een interim- en jaareindecontrole vervagen. Dat gaan we steeds vaker zien.” Doordat de data het startpunt van de accountantswerkzaamheden vormen, zijn de gesprekken met klanten anders van karakter. “Je praat over feiten. Dat is heel wat anders dan bij wijze van vertrekpunt aan de klant vragen: is er nog iets veranderd in vergelijking met vorig jaar?”

Lees ook: Je hoeft niet bang te zijn voor je accountant

Vorm van continuous assurance

Koopman verwacht dat we naar een vorm van continuous assurance gaan. “Misschien schop ik wat mensen tegen de schenen, maar wie zit er straks nog op een jaarrekening te wachten? Dat is toch niet meer dan een momentopname?” Zij ziet ook in de toekomst nieuwe vormen van assurance ontstaan. “Ik noem dat assurance op maat. Misschien zegt een leverancier in straks wel: ik wil zeker weten dat mijn afnemers mijn rekeningen betalen, dus ik wil van mijn auditor weten of hun liquiditeit toereikend is. We kunnen in principe heel veel, maar in het geval van klanten kijken we specifiek naar wat passend en wenselijk is.”

Lees ook

Volg Executive Finance op LinkedIn!