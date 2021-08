Wijzing verliesverrekening vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari veranderen de mogelijkheden voor verliesrekenening onder de Wet op de vennootschapsbelasting. Verliezen worden vanaf die datum onbeperkt voorwaarts verrekenbaar.

Op Prinsjesdag 2020 is voorgesteld om de verliesverrekeningsmogelijkheid in de Wet op de vennootschapsbelasting (Vpb) te wijzingen. Op 28 mei 2021 heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bij Kamerbrief bekendgemaakt dat de wijzigingen van de verliesverrekening uitvoerbaar zijn.

Verruimd en beperkt

Deze wijziging zal per 1 januari 2022 in werking treden. De nieuwe regeling houdt in dat de mogelijkheid tot verliesverrekening enerzijds wordt verruimd, maar anderzijds ook wordt beperkt. Verliezen worden vanaf 1 januari 2022 onbeperkt voorwaarts verrekenbaar.

Bij verrekening geldt echter dat een verlies slechts tot een maximum van 1 miljoen euro volledig verrekenbaar is met de winst. Boven 1 miljoen euro is het verlies slechts verrekenbaar met 50 procent van de resterende belastbare winst. Over de resterende belastbare winst zal dus alsnog Vpb verschuldigd zijn.

Auteur: Mr. Geert de Jong, Bureau Vaktechniek Fiscaal van Grant Thornton Accountants en Adviseurs (BVTFiscaal@nl.gt.com).

