Zaak over fusie Sandd en PostNL mogelijk naar Europese Hof

Een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in het hoger beroep over de fusie van PostNL en Sandd laat mogelijk nog lang op zich wachten. De rechters konden aan het einde van de zitting op maandag nog niet aangeven wanneer ze precies met een oordeel komen. Mogelijk is er nog een vervolgzitting nodig, lieten ze weten. Ook zou het kunnen dat er nog vragen voorgelegd moeten worden aan het Europese Hof.

De zaak is opmerkelijk omdat PostNL en Sandd al anderhalf jaar één bedrijf zijn. PostNL waarschuwde vorig jaar al dat de fusie niet meer ongedaan kan worden gemaakt.

Onder voorwaarden toestemming

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gaf eerder onder voorwaarden toestemming voor een fusie tussen de twee postbedrijven. Maar na klachten van concurrerende postbedrijven ging de rechter daar in eerste aanleg niet in mee en vernietigde dit besluit. Daarop ging de Staat in hoger beroep.

Volgens Keijzer zou de vijfdaagse postbezorging zonder overheidssteun wellicht niet mogelijk zijn geweest zonder de overname van Sandd door PostNL. De fusie was volgens de ondernemingen en het kabinet nodig om in een krimpende markt de basispostvoorziening in Nederland vijf dagen per week te kunnen voortzetten.

Bezwaren ACM

Keijzer gaf toestemming voor de overname ondanks bezwaren van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die waarschuwde dat daardoor nauwelijks concurrentie zou overblijven op de postmarkt. Volgens de bestuursrechter in Rotterdam was de verleende vergunning onvoldoende onderbouwd. Keijzer moest met een nieuwe, beter gemotiveerde beoordeling komen.

