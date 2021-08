Tarieven zakelijke schadeverzekeringen stijgen wereldwijd met 15 procent

Volgens Marsh, verzekeringsmakelaar en risicoadviseur, stegen de wereldwijde zakelijke schadeverzekeringspremies in het tweede kwartaal van 2021 met 15 procent.

Het is het 15e kwartaal op rij dat tarieven op de wereldwijde zakelijke schadeverzekeringsmarkt stijgen. De prijzen voor brandverzekeringen stegen wereldwijd gemiddeld met 12 procewnt. Dat is een daling ten opzichte van de stijging van 15 procent in het eerste kwartaal van 2021. De prijzen voor aansprakelijkheidverzekeringen stegen gemiddeld met 6 procent, wat hetzelfde was als in het voorgaande kwartaal.

Hoogste stijgingspercentage

Binnen de belangrijkste verzekeringsproducten laten de financiële en professionele aansprakelijkheidsverzekeringen – vergeleken met 40 procent in het eerste kwartaal – opnieuw het hoogste stijgingspercentage zien, namelijk 34 procent. De prijsstelling van cyberverzekeringen week opnieuw af van de dalende trend. In de VS stegen de premies met 56 procent (vergeleken met 35 procent in Q1) en in het VK met 35 procent (vergeleken met 29 procent in Q1). Deze prijzen worden gedreven door de frequentie en ernst van ransomware-claims.

Uitdagend verzekeringslandschap

“Klanten worden nog steeds geconfronteerd met een uitdagend risico- en verzekeringslandschap nu de wereldeconomie uit de pandemie komt”, aldus Lucy Clarke, President bij Marsh. “Hoewel we een aanhoudende prijsdruk verwachten, vooral op schadegevoelige verzekeringslijnen, verwachten we ook dat de algemene trend van gematigde prijsstijgingen de rest van het jaar zal aanhouden.”

Strengere voorwaarden en meer preventieve maatregelen

Naast de Global Insurance Market Index deed Marsh Nederland onlangs marktonderzoek gedaan onder 400 Nederlands bedrijven met een omzet tussen de 25 miljoen en 1 miljard euro. Uit deze Nationale Benchmark Schadeverzekeringen blijkt dat, naast premieverhogingen, ook strengere voorwaarden en meer preventieve maatregelen gevraagd worden. Concreet betekent dit een verhoging van de totale kosten.

Toename van meer dan 25.000 euro

De preventieve maatregelen kosten gemiddeld 276.000 euro een toename van meer dan 25.000 euro ten opzichte van vorig jaar. Samen met de premiestijgingen en aangepaste condities – in de vorm van aangepaste eigen risico’s, beperktere voorwaarden en/of aangepaste limieten – is dat voor bedrijven aanleiding om het onderwerp bedrijfsverzekeringen hoger op de agenda van het management te zetten.

TCOR wint aan populariteit

Het onderzoek laat tevens zien dat de Total Cost of Risk (TCOR) benadering aan populariteit wint. Dit is de som van alle kwantificeerbare kosten van risico’s waar een organisatie verantwoordelijk voor is. Het gaat hierbij om verzekeringspremies, ingehouden verliezen (eigen risico), onverzekerde verliezen, indirecte kosten van claims, administratieve lasten en kosten. Maar ook bijvoorbeeld reputatieschade en transactiekosten.

