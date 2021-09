CFO’s moeten zich meer als journalisten opstellen

Terwijl we hopen de coronacrisis dit jaar nog achter ons te laten, kunnen we ons langzaamaan afvragen wat we hebben geleerd en wat we beter kunnen doen. CFO’s kunnen een rol in het herstel spelen op een andere manier dan ze wellicht gewend zijn: dit kan door verhalen te vertellen die inspireren, feiten via de cijfers aan te tonen en argumenten te illustreren om uiteindelijk de grote bounce-back te versnellen.

Veranderende rol CFO

CFO’s zijn vaak alleskunners. Zij zijn de vertrouwde adviseurs en de rechterhand van CEO’s en de mensen die ter verantwoording worden geroepen als het gaat om de financiën. Ze worden soms nog steeds gezien als degene die verantwoordelijk is voor het budgetteren en het geld uitgeven, maar de rol is inmiddels groter dan dat. Dat is de reden waarom CFO’s ook steeds vaker CEO-banen krijgen. Inzicht in de financiën is inmiddels een groot onderdeel van de strategische keuzes die gemaakt worden. De CFO kan daarbij de brug slaan tussen de financiële afdeling en de rest van de organisatie.

Van de moderne financiële leider wordt gevraagd om de toekomst te visualiseren, trends te ontdekken, marktkansen te spotten en risico’s op te sporen. Wat nu als die capaciteiten samengaan met die van de journalist, en er een verhaal ontstaat dat de complexe financiële componenten in Jip en Janneke taal verteld? Daar ontstaat een echte financieel leider: één die in staat is om te argumenteren, te overtuigen, bewijs af te wegen en op te treden als een scheidsrechter van goede en slechte beslissingen.

Een echte financieel leider is in staat om te argumenteren, te overtuigen, bewijs af te wegen en op te treden als scheidsrechter voor goede en slechte beslissingen

De juiste technologie

Als financiële leiders over problemen willen rapporteren, commentaar willen geven en, uiteindelijk, strategische acties aanbevelen, dan hebben ze hiervoor de juiste technologie nodig. Financiële planning en analyse is hierin onmisbaar en kan worden geïntegreerd met het ERP-systeem. Samen kan dit het complete financiële plaatje schetsen en een realtime bron zijn voor de storytelling van de CFO.

De komende jaren zullen de ultieme test vormen voor ons vermogen om te herstellen van de pandemie en de gevolgen daarvan. Door het gebruik van een FP&A/ERP-platform als tool om de strategie te rechtvaardigen, wordt er op een sterke basis gebouwd en is er meer kans op succes. Met naadloze gegevensintegratie en nauwkeurige rapportage kan iedereen informatie delen en de silo’s binnen de organisatie doorbreken, waarvan sommige mogelijk zijn verergerd door het thuiswerken.

Leven na de pandemie

Na de pandemie zal de ruimte voor modellering, scenarioplanning en diepere, op feiten gebaseerde bruikbare inzichten, essentieel zijn voor een meer flexibele en responsieve besluitvorming. Uiteindelijk zal het financiële leiders centraal zetten als het gaat om toekomstige strategische beslissingen. Vanuit die rol zullen ze moeten leren kritische elementen uit te pluizen, boeiende verhalen te vertellen en risico’s en kansen af te wegen. Het verhaal van onze toekomst is nog maar net begonnen.

Volg Executive Finance op LinkedIn!