Finance week: focus op rentebesluit ECB

Komende beursweek gaat de aandacht van beleggers vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarbij worden geen aanpassingen verwacht, maar verscheidene beleidsmakers van de bank hebben wel al opgeroepen om te praten over de coronasteun die de ECB geeft. De bank heeft al meermaals gezegd dat dit programma tot maart wordt voortgezet.

Door de oplopende inflatie zou het kunnen dat de ECB na die periode het opkooppakket voor bedrijfs- en staatsobligaties gaat afbouwen. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank behoort tot de voorstanders daarvan. Beleggers zullen dan ook vooral gespitst zijn op opmerkingen over de toekomst van die coronasteun.

Nederlandse inflatie

Verder staan macro-economische cijfers in de belangstelling. Zo komen er onder meer gegevens over de Nederlandse en Duitse inflatie, de Duitse fabrieksorders en industriële productie en definitieve cijfers over de economische groei in het tweede kwartaal.

Vanuit Azië komen er cijfers over de Chinese import en export en producentenprijzen en de Japanse economische groei. Voor de Verenigde Staten gaat de blik van beleggers naar het Beige Book van de Federal Reserve. Ook de werkloosheidsuitkeringen staan opnieuw in de belangstelling na de teleurstellende banengroei in augustus.

Tenslotte komen ook hier producentenprijzen naar buiten. Wereldwijd stijgen die omdat bedrijven meer kwijt zijn aan grondstoffen, energie en transport. Die extra kosten willen ze doorberekenen aan hun klanten.

Rustig in Amsterdam

Op bedrijfsgebied is het rustig. Het in Amsterdam genoteerde Poolse pakketbezorgbedrijf InPost opent de boeken en ook parkeerbetalingsapp Ease2Pay doet dat komende week, net als navigatiedienstverlener GeoJunxion, het voormalige AND. Qua buitenlandse bedrijven is de agenda nagenoeg leeg.

Verder is het voor Amerikaanse beleggers een korte handelsweek. In de Verenigde Staten is het maandag Labor Day en dan blijft Wall Street gesloten.

