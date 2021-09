Inflatie eurozone stijgt naar hoogste niveau sinds 2011

De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3 procent op jaarbasis. Dat is het hoogste niveau sinds eind 2011. Het Europese statistiekbureau Eurostat meldt dat op basis van voorlopige cijfers. In juli bedroeg de inflatie nog 2,2 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

De stijging is vooral veroorzaakt door de hogere prijzen voor energie. De prijs daarvan ligt ruim 15 procent hoger dan een jaar eerder. Ook industriële goederen werden flink duurder, net als voedsel, alcohol en tabak en diensten. Het komt erop neer dat consumenten en bedrijven voor veel zaken duurder uit zijn en dat hun koopkracht afneemt.

Eenmalige effecten

Behalve zaken als stijgende energieprijzen en hogere prijzen voor producten als gevolg van tekorten aan materialen sinds de herstart van de mondiale economie na de coronacrisis, spelen ook eenmalige effecten een rol. Zo daalde een deel van de prijzen vorig jaar of waren ze moeilijk te meten en is de vergelijking dus lastiger. Ook troffen verschillende landen vorig jaar maatregelen die de prijzen beïnvloedden, zoals Duitsland dat het hoge btw-tarief tijdelijk verlaagde en de uitverkoopperiode die in onder meer Frankrijk later plaatsvond.

De hoge inflatie vormt een test voor de Europese Centrale Bank (ECB). Die mikt op een geldontwaarding van 2 procent. Vooralsnog zien de beleidsmakers de inflatie als tijdelijk hoog en zijn er nog geen aanwijzingen dat de centrale bank zijn beleid gaat wijzigen.

