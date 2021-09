Jaap Smid aangesteld als CFO van econic

Jaap Smid (46) is per 1 september 2021 Chief Financial Officer (CFO) van econic. Smid is afkomstig van ProRail, waar hij de functie van financieel directeur bekleedde. Bij econic volgt hij Rutger Geelen op, die de functie de afgelopen periode op ad-interimbasis heeft ingevuld. Met de aanstelling van de nieuwe CFO wil econic verder professionaliseren en de internationale groei versnellen.

Internationale financiële carrière

Smid neemt jarenlange financieel-bestuurlijke ervaring op internationaal niveau mee in zijn nieuwe functie. Zo werkte hij vóór ProRail onder andere bij Fugro en Philips. Binnen Philips heeft Smid zestien jaar lang in diverse financiële managementfuncties zowel in Europa, Rusland als Azië winstgevende groei weten te realiseren. Als CFO van econic wordt Smid verantwoordelijk voor het bestendigen van de financiële groei en het voorbereiden van verschillende Europese fusies en overnames.

Strategie van overnames en autonome groei

In achttien maanden nam het econic drie (internationale) bedrijven over en verdubbelde het zijn workforce tot 140 energiespecialisten. Om de ambities en de groei voort te zetten was het aanstellen van een CFO met internationale financiële ervaring een vanzelfsprekende keuze, aldus Joris Jonker, een van de oprichters van econic. “Met zijn persoonlijke drijfveren en jarenlange ervaring met en kennis van financieel-strategische projecten is Jaap de aangewezen persoon om onze groei op een verantwoorde wijze te versnellen. Met zijn komst zijn de directie en het managementteam klaar voor de toekomst.”

Impact maken

Smid kijkt ernaar uit om te starten in zijn nieuwe functie: “De duurzame missie, de unieke klantpropositie en de persoonlijke service maken van econic een bedrijf dat in staat is de energietransitie te versnellen. In de afgelopen drie jaar heeft het bedrijf bewezen te beschikken over de mensen en de mogelijkheden om woningbezitters te verleiden om de stap naar een duurzaam en comfortabel huis te zetten. Een stap die hoognodig is om het gebruik van fossiele energiebronnen substantieel terug te dringen. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om mijn kennis en ervaring in te zetten om deze grote en belangrijke ambitie te realiseren.”

