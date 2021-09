Kabinet trekt 6 tot 7 miljard extra uit voor klimaatmaatregelen

Het demissionaire kabinet trekt naar verwachting nog eens zeker zes tot zeven miljard euro extra uit om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat melden ingewijden naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. Het geld zou vooral worden besteed in de vorm van subsidies, die bijvoorbeeld duurzame energieproductie voor bedrijven stimuleren.

Dat er wat zou gebeuren om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) te verminderen, was overigens al bekend. Linkse partijen dringen al langer bij het kabinet aan om hier sneller werk van te maken, ook wegens het Urgendavonnis. Het kabinet moet volgens de uitspraak in de zaak die is aangespannen door milieubeweging Urgenda een kwart minder CO2 uitstoten dan in 1990. Partijen uit zowel oppositie als coalitie hadden staatssecretaris Dilan Yesilgöz opgeroepen al voor de zomer met een plan te komen, maar zij gaf aan meer tijd nodig te hebben.

Het geld dat opzij wordt gezet om de uitstoot te verminderen, zal voor een deel gaan naar bestaande subsidies voor zowel bedrijven als particulieren. Plannen om alvast een extra kolencentrale te sluiten, liggen er nog niet.

Besluit voor komend kabinet

Op Prinsjesdag zal geen besluit komen over maatregelen om de stikstofuitstoot verder te verminderen. Dit zal aan een komend kabinet zijn, laten bronnen weten. Wel wordt alvast gekeken naar een voorstel voor de langere termijn om meer stikstofruimte te creëren voor woningbouw. Zo’n voorstel zou ook gebruikt kunnen worden door de formerende partijen.

Voor welke termijn?

In een reactie laat Urgenda weten zich af te vragen voor welke periode het geld wordt uitgetrokken. “Als dit geld bestemd is voor één jaar, dan is het een leuk bedrag. Maar niet als het bijvoorbeeld bedoeld is voor de komende tien jaar”, aldus een woordvoerster. Ook is de organisatie benieuwd waarvoor het geld bestemd is. Investeringen in het duurzaam maken van bedrijven is nodig, maar zet volgens Urgenda op korte termijn weinig zoden aan de dijk. “Inzetten op meer zonne-energie, energiebesparingen of het sluiten van een kolencentrale doen dat wel.”

Ook Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) vraagt zich af over hoeveel jaren de beloofde miljarden worden verspreid. Daarnaast wijst voorzitter Johan Vollenbroek erop dat voor de stook van biomassa “circa 10 tot 14 miljard is gealloceerd”. Met “de waanzin van houtstook” zou volgens Vollenbroek “primair zo snel als mogelijk gestopt moeten worden”.

