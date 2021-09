Klimaat komt keihard de balans in

Het kan u niet ontgaan zijn: het klimaatrapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. De onderzoekers hebben in hun rapport vijf mogelijke scenario’s voor het klimaat op aarde opgesteld. In het meest optimistische scenario warmt de aarde 1,5 graden op, in het doemscenario is dit over tachtig jaar 5,7 graden. Wat dat betekent wordt ook duidelijk.

De zeespiegelstijging bij Nederland hangt voor een groot deel af van de ijskap op Antarctica: als die snel smelt, kan de stijging van de zeespiegel oplopen tot wel vijf meter. Daarnaast blijkt dat Europa vergeleken met andere werelddelen sterkt opwarmt. De winters in Nederland worden natter en de zomers worden grilliger. Nederland zal vaker te maken krijgen met droogte en extreme neerslag.

Verbranding van olie en gas

De oorzaak is ook bekend: CO2. Uit onderzoek blijkt dat de toename van CO2, ongeveer 35 procent sinds het pre-industriële tijdperk, hoofdzakelijk het gevolg is van de verbranding van olie, gas en kolen en ontbossing. Dit heeft, voornamelijk sinds halverwege de vorige eeuw, geleid tot een toename van de wereldgemiddelde temperatuur. Door CO2 is het broeikasgas ontstaan en is er soort deken over de aarde heen gelegd. Met opwarming van de aarde tot gevolg. Wat we kunnen doen, ook als CFO, is dan ook logisch: verminder de uitstoot van broeikasgassen. Dat betekent dat we van de verbranding van fossiele brandstoffen af moeten. Het IPCC-rapport laat volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW “nogmaals de urgentie zien dat we nu echt moeten gaan handelen.”

Grotere rol voor CFO

De CFO kan natuurlijk elektrisch gaan rijden, thuis minder vlees eten en meer het openbaar vervoer pakken. Prima natuurlijk. Maar ik zie een grotere rol voor hem of haar. Hij of zij is als geen ander in staat om te meten en te analyseren en in het bedrijf de verandering in gang te zetten. Wat is de situatie nu en waar zou u met het bedrijf heen willen? Vanuit Ist naar Soll, om het zo te zeggen. Om vervolgens die plaatsen te ontdekken waar u de meeste winst kunt halen in het terugdringen van de uitstoot. Een stap verder neemt u carbon accounting standaard in uw bedrijfsvoering mee. Elk investeringsbesluit krijgt een paragraaf met daarin de carbon foot print van deze investeringsbeslissing. Nog verder gaat het als u medewerkers key performance indicatoren meegeeft zodat ze carbon integraal meenemen in hun bedrijfsbeslissingen.

License to operate

Carbon wordt zo meer en meer materieel. Dat zou ook in risicomanagement moeten gebeuren. Het bedrijf dat het beste zich aanpast aan de klimaatomstandigheden, heeft een betere license to operate en mag ook hoger worden worden gewaardeerd. Dat spel is volop op de wagen. Dusdanig dat een bedrijf als Shell tot activisten voor de rechter wordt gedaagd omdat hun plannen niet zouden voldoen aan het klimaatakkoord zoals afgesloten in Parijs. Na de uitspraak van de rechter kelderde de koers van Shell. Milieuclubs laten zich niet muilkorven en komen tegenwoordig zelfs met compleet uitgewerkt plannen hoe zij denken dat u wel tot een juist klimaatbeleid kunt komen.

Duurzaamheid is tegenwoordig geen apart verslag waar wat mooie woorden in staan

Zo ver moet u het niet laten komen, zou ik zo zeggen. Vanuit de CFO zelf mag – of beter gezegd moet – er de wil komen om dit onderwerp volle bak te omarmen. En nee, daarmee bent u zelf geen geiten-wollen-sokkentype. Nee, u bent nog steeds die financiële man of vrouw die risico’s inschat, het geweten van het bedrijf is en degene die de onderneming bestaansrecht geeft. Want duurzaamheid is tegenwoordig geen apart verslag waar wat mooie woorden in staan. Nee, het komt rechtstreeks uw balans in. Vroeger of later. Linksom of rechtsom. Keihard.

Ronald Bruins, hoofdredacteur Executive Finance (ronaldbruins@vakmedianet.nl)

