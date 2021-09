KPMG: Record aan fintech-investeringen

Nooit eerder zijn de investeringen in fintech bedrijven zo groot geweest als in de eerste zes maanden van dit jaar. Wereldwijde investeringen kwamen uit op 98 miljard dollar in de eerste helft van 2021 versus 121.5 miljard dollar over geheel 2020. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse analyse in een rapport van KPMG.

Het aantal investeringen van Venture Capitals is in vergelijkbare periode zelfs meer dan verdubbeld met 52.3 miljard ten opzichte van 22.5 miljard dolaar. Ook in Europa zijn alle records gebroken met meer dan 39 miljard dollaar investeringen begin dit jaar versus 26 miljard over geheel 2020. Met 805 miljoen is in Nederland het meeste geld geïnvesteerd in betaalbedrijf Mollie.

Merendeel investeringen in Verenigd Koninkrijk

Het merendeel van de fintech investeringen in Europa komt voor rekening van het Verenigd Koninkrijk met 24.5 miljard dollar, inclusief de overname van Refinitiv. De Scandinavische regio volgt, vooral gedreven door de Zweedse overname van handelsplatform Itivitj door Broadridge Financial Solutions en twee additionele investeringen in het achterafbetaalbedrijf Klarna. Dankzij de kapitaalinjectie in het Nederlandse Mollie is de waarde van het fintech bedrijf inmiddels gestegen naar 5,4 miljard dollar, meer dan de helft van de beurswaarde van ABN-AMRO. Ook de Nederlandse bank Bunq is verrijkt met een investering van 227 miljoen dollar.

Meer weten over tech in finance?

Neem deel aan de virtual summit The Bright Future of Finance

Investeringen in Environmental, Social en Governance

Wat verder opvalt, is dat veel aandacht uitgaat naar investeringen in het zogeheten Environmental, Social en Governance (ESG) domein. Bijvoorbeeld op het vlak van financiële inclusie, carbon tracking en offsets. Zo heeft start-up Carbon Equity 1,2 miljoen euro groeikapitaal opgehaald. Dit fintech bedrijf wil klimaatverandering aanpakken door kapitaal te koppelen aan klimaattechnologie om een toekomst zonder fossiele brandstoffen te versnellen.

“Beleggers en investeerders willen niet langer alleen inzicht hebben in de directe financiële opbrengsten in fintech bedrijven. Ook de vraag hoe deze investeringen tot stand komen en wat daarbij de invloed is op mens, milieu en samenleving worden steeds belangrijker. Dat verklaart de groeiende aandacht voor investeringen in ESG-gerelateerde fintech initiatieven”, vertelt Martijn Berghuijs, Partner Fintech Advisory bij KPMG.

Lees ook: “Finance moet gedigitaliseerd businessmodel snappen”

Grote verscheidenheid aan fintech sectoren

Er is inmiddels sprake van een grote verscheidenheid aan fintech sectoren zoals de markt voor wet- en regelgeving, digitale valuta, cybersecurity en welzijn. Naar verwachting zijn de initiatieven van de Europese Centrale Bank voor de ontwikkeling van een digitale euro ofwel CBDC ook van grote invloed op de Europese fintech investeringen. Het totaal aantal deals in de wereldwijde fintech markt komt uit op 2456 in de eerste helft van 2021. In vergelijking tot de 3520 deals over geheel 2020 is dat een fikse stijging. Zowel fusies en overnames, bedrijfsinvesteringen als investeringen van Venture Capitals blijven in een rap tempo stijgen.

Download hier het hele rapport.

Lees ook

KPMG: “Fintech investeringen nemen door Covid-19 fors af”

Fintech blijft zorgenkind in Nederland: ‘Focus op stimuleren en faciliteren van fintechdiensten’

Volg Executive Finance op LinkedIn!