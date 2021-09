M&A-markt: vertrouwen in herstel en overvloed aan kapitaal

Vorig jaar kwam de overnamemarkt tot een abrupte stilstand door het coronavirus. Inmiddels heeft de M&A-markt zich herpakt en is sprake van een opleving van fusies en overnames, constateert accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton in haar halfjaarlijkse M&A-onderzoek.

Toenemend vertrouwen in het herstel van de economie na de coronacrisis en de overvloed aan kapitaal bij investeerders in combinatie met de record lage rente drijven de stijgende M&A-activiteit, constateert Grant Thornton.

Het aantal fusies en overnames steeg sterk in de eerste helft van 2021 ten opzichte van de eerste helft van 2020, schrijft het bedrijf. “In Nederland zien we een stijging van het aantal bedrijfsverkopen met ongeveer 18 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal Europese transacties steeg met 22 procent. Zowel in Nederland als in geheel Europa is het aantal fusies en overnames weer terug op het niveau van voor de coronacrisis.”

Herstel zet zich door

“Deze cijfers laten zien dat het herstel van de overnamemarkt, dat in de tweede helft van 2020 begon, zich doorzet”, stelt Grant Thornton. “Het toenemend vertrouwen in het herstel van de economie in 2021 geeft een nieuwe impuls aan de overnamemarkt. Het aantal transacties wordt onder andere gedreven door de grote hoeveelheid kapitaal die beschikbaar is, mede door het aanhoudende ruime monetaire beleid. Daarnaast wordt de dealflow voor een aanzienlijk deel vertegenwoordigd door private equity exits. Investeerders wachten niet alleen de gevolgen van het coronavirus af maar zijn ook bezig met een inhaalslag van desinvesteringen.”

Sterke stijging waardering beursbedrijven

Terwijl de bedrijfswaarderingen op basis van transacties in het MKB-segment stabiliseren, zien we een sterke stijging in de waarderingen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. “Onder het MKB-segment verstaan wij bedrijven met een ondernemingswaarde tot 100 miljoen”, zeggen de opstellers van het rapport. “MKB-ondernemingen worden bij transacties in de eerste helft van 2021 op vergelijkbaar niveau gewaardeerd als in 2020. Dit komt onder andere door het snelle herstel van de overnamemarkt in de tweede helft van 2020. Daardoor daalde het gemiddelde over 2020 slechts licht ten opzichte van een jaar eerder.”

Representatief voor positieve marktsentiment

Bedrijfswaarderingen voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen stegen in de eerste helft van 2021 met ruim 40 procent. “Deze sterke stijging is representatief voor het positieve marktsentiment. Vertrouwen in het herstel van de economie in combinatie met de overvloed aan kapitaal drijven de positieve verwachtingen in de markt.”

De meeste Nederlandse overnames vonden in de eerste helft van 2021 plaats in de IT-sector, constateert het accountants- en adviesbedrijf. “Strategische partijen zijn, gesteund door achterliggende private equity investeerders, op overnamepad. Investeerders gebruiken hun initiële acquisitie binnen de IT-sector om met add-on-overnames het portfoliobedrijf te laten groeien tot toonaangevend platform.”

Download hier het hele rapport.

Industrie laat sterk herstel zien

Naast de IT-sector, is ook de industriële sector in trek bij kopers, zo blijkt uit het rapport. “Deze sector laat een sterk herstel zien sinds de terugval in de productie als gevolg van de coronacrisis. Dit maakt overnames in de industrie weer aantrekkelijker. De overnames worden onder andere gedreven door strategische kopers uit het buitenland die hun wereldwijde aanwezigheid willen uitbreiden.”

De resterende Nederlandse overnamekandidaten komen voornamelijk uit de consumptiegoederen- en dienstverleningssector, en de gezondheidszorg. Door het coronavirus kreeg digitalisering in de zorg een flinke impuls. Grant Thornton tot slot: “Dit zien wij terug op de overnamemarkt, waar 6 procent van de transacties betrekking heeft op een bedrijf uit de gezondheidszorg. Voorbeelden zijn de overname van Ecare, dat software ontwikkelt voor de gezondheidszorg, door Visma en de participatie van Rabobank in het digitale zorgplatform ZorgDomein.”

