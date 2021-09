Reactietermijn consultatie accountantswet verlengd

De termijn voor het indienen van reacties op het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector is iets verlengd. Dit vanwege de vakantieperiode. De consultatie sluit nu op 16 september.

De deadline voor commentaar op het wetsvoorstel stond eerder nog op 4 september. “Het ministerie van Financiën heeft signalen ontvangen dat door de vakantieperiode niet iedereen in staat is om tijdig te reageren op de Internetconsultatie van de Wet toekomst accountancysector”, zo is te lezen op de consultatiepagina. “De reactietermijn is derhalve verlengd.”

Het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector werd door demissionair minister Wopke Hoekstra vlak voor het zomerreces, op 9 juli gepubliceerd. Het voorstel is gericht op invoering van maatregelen om de kwaliteit van de wettelijke controle “duurzaam te verbeteren”. Met de maatregelen geeft de minister uitvoering aan de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta). Dat rapport verscheen begin 2020.

